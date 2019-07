Shippagan inaugure un monument dédié aux pêcheurs disparus

Le métier de pêcheur est un métier dangereux. Si on parle seulement de la Péninsule acadienne, pas moins de 277 personnes ont perdu la vie en mer depuis 1780. Un nouveau monument inauguré ce week-end à Shippagan leur rend hommage.

Le monument est installé dans le secteur du port de Shippagan, à proximité des locaux de l’Administration portuaire. Un panneau comprend les noms des 277 pêcheurs de la Péninsule acadienne qui ont perdu la vie dans le cadre de leur travail depuis le 18e siècle. Les noms ont été répertoriés par l’historien Philippe Basque, du Village Historique Acadien.

Les deux premiers à avoir péri en mer en 1780 sont Olivier White et Simon Doucet, de Néguac. Le dernier accident mortel dans la région remonte à 2013 alors que Samuel-René Boutin, Alfred Rousselle et Ian Benoît ont perdu la vie dans un naufrage au large de Tabusintac.

«La pêche est le moteur économique de notre région. On peut reculer aussi loin que l’on peut et il y a toujours eu de la pêche dans la Péninsule acadienne. Et il va toujours en avoir. C’est donc important de souligner ces pêcheurs parce que la pêche fait partie de notre quotidien. On voulait que ces noms soient immortalisés pour que les gens voient que leurs ancêtres ont participé à l’essor économique de la région», explique Camille-André Mallet, directeur général de l’Administration portuaire de Shippagan.

À certains moments du 19e siècle, les naufrages mortels étaient tristement devenus une occurrence quasi annuelle. L’année 1857 a été particulièrement funeste alors que 42 décès ont été répertoriés. Une tempête majeure avait frappé la région. Un tsunami avec des vagues de 15 mètres a été rapporté.

Même si tous les décès demeurent des événements tragiques, la sécurité s’est grandement améliorée au cours des dernières années. Avant le naufrage de 2013, il faut remonter à 1997 pour constater le décès d’Eldège Chiasson, qui a été porté disparu en mer le 26 juin. Son corps a seulement été retrouvé quelques semaines plus tard, soit le 12 juillet. Il était âgé de 51 ans.

«L’amélioration de la sécurité a eu un grand impact. Dans la recherche, les derniers décès remontent à 2013. Ça veut dire qu’il n’y en a pas eu de 2013 à 2019. Je pense qu’on peut dire que c’est grâce à ceux qui ont mis l’effort pour rendre la pêche plus sécuritaire», ajoute M. Mallet.

Robert Gauvin, député de Shippagan-Lamèque-Miscou, a également assisté à la célébration de dévoilement.

«L’industrie de la pêche repose sur les épaules de ces gens. L’histoire de Shippagan, Lamèque et Miscou passe surtout à travers la pêche. Juste le fait d’aller voir le monument et de voir tous les noms, ça vaut la peine.»

En plus de souligner les pêcheurs disparus, le monument rend également hommage à l’industrie de la pêche en général ainsi qu’aux 63 membres de l’Ordre du pêcheur, une distinction attribuée chaque année lors du Festival des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick, à Shippagan. Cette année, l’honneur a été remis au pêcheur Jacques Roussel.

L’artiste-peintre Michel Duguay a également participé à l’embellissement des lieux en créant deux fresques murales.

Le coût du monument s’est élevé à environ 150 000$. Plusieurs entreprises, organismes et particuliers ont mis la main à la pâte pour réaliser le projet, qui a été dirigé par l’Administration portuaire de Shippagan.

«Je dois féliciter l’Administration portuaire. Ils ont embelli la ville et le quai. C’est une fierté pour nous», a commenté Anita Savoie Robichaud, mairesse de Shippagan.