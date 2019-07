La tournée des cantines – Chez Zezette à Petit-Rocher

L’Acadie Nouvelle entreprend une tournée des régions acadiennes. Notre objectif? Vous faire découvrir des cantines pour lesquelles nos journalistes ont eu un coup de coeur. Bonne lecture… et bon appétit!

C’est l’heure du dîner et le soleil brille au-dessus du petit casse-croûte jaune. Une centaine de cyclistes débarquent, en route vers la Nouvelle-Écosse.

Heureusement, la propriétaire, Lisette Frenette, peut compter sur ses employés et sa famille pour l’aider à satisfaire leur appétit.

Sur la terrasse avant, un couple se partage une grande poutine nappée d’une sauce BBQ, un «incontournable» à la cantine Chez Zezette.

«Les gens me demandent toujours ma recette, mais je garde le secret», s’exclame la propriétaire en riant.

Par contre, la fameuse sauce n’est pas la seule chose qui attire les locaux et les touristes.

«Je priorise beaucoup le service à la clientèle, dit-elle. C’est sûr qu’il y a des jours où nous sommes très occupés et n’avons pas trop le temps de causer avec tout le monde, mais on fait quand même toujours notre possible.»

En effet, dans le village de Petit-Rocher, Mme Frenette est connue autant pour sa cuisine que sa bonne humeur contagieuse.

«Lisette est une personne très chaleureuse. Il est impossible de ne pas sourire lorsqu’on la voit. Elle nous accueille toujours par notre nom. C’est comme si ses clients font partie de sa famille», note Carole Daigle Cyr, une cliente régulière.

14 choix de poutines

Bien que la cantine chez Zézètte se démarque par son large choix de poutines, la propriétaire continue d’adapter son menu en fonction des tendances actuelles.

«En 2019, les gens font beaucoup plus attention à ce qu’ils mangent, alors nous venons d’intégrer une salade du chef et différents sandwichs», a-t-elle fait part.

Mme Frenette note aussi que les hamburgers sont faits quotidiennement à base de viande fraîche.

Petit, mais profitable

La cantine, qui a vu le jour en 2010, ne cesse d’agrandir sa base de clients.

«Nous avons de plus en plus de gens de Bathurst, de Beresford, de Belledune et de Jacket River qui viennent nous voir, confie Mme Frenette. De plus, la fin de semaine, nous accueillons souvent des clients de la Péninsule acadienne.»

Chez Zézètte doit aussi une large part de son succès aux touristes.

«Il y en même que l’on revoit chaque année depuis plus de 8 ans, a raconté la propriétaire. On est chanceux et c’est sûr qu’on les apprécie.»

Selon elle, la partie la plus agréable d’être une entrepreneure est de pouvoir nouer des liens avec ses clients.