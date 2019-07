Autre incendie suspect à Paquetville

Un autre incendie a touché une résidence vacante de la grande région de Paquetville tôt mardi matin.

Des pompiers de Paquetville, de Bertrand et de Notre-Dame-des-Érables ont été mobilisés vers 5h30 pour combattre les flammes qui s’étaient emparées d’une résidence située à Bas-Paquetville.

Le feu a été maîtrisé en environ 45 minutes. On ne déplore aucune blessure, car la résidence était inoccupée depuis environ un an et demi, indique Denis Paulin, chef du Service d’incendie de Paquetville.

«Les dommages sont minimes.»

Mais, encore une fois, le feu est considéré comme étant suspect. Depuis environ un an, les pompiers de Paquetville et des brigades environnantes ont été mobilisés à cinq reprises pour éteindre des feux, dont plusieurs considérés comme étant d’origine criminelle. À trois reprises, des maisons vacantes ont été ciblées.

«C’est tannant, parce qu’on met nos vies en danger et on prend des risques inutiles. Quand c’est un feu accidentel, c’est une chose, mais depuis un bout, on a beaucoup d’incendies criminels», déplore Denis Paulin.

La GRC et le prévôt des incendies se trouvaient sur les lieux mardi avant-midi. Une enquête est en cours.