Découvrir le marais de Beresford en kayak

Il y a quelques années, un petit débarcadère a été installé dans le marais salé, tout près de la plage publique à Beresford.

Cet été, la ville de Beresford offre la chance à tous les aventuriers d’en profiter au maximum grâce au nouveau projet de location de kayaks.

«Nous avons six beaux kayaks, quatre simples et deux tandems, que peuvent louer les visiteurs pour aller explorer les marais et l’embouchure des rivières qui s’y jettent», ont noté les responsables sur Facebook, il y a quelques jours.

De plus, des pagaies, gilets de sauvetage et accessoires de sécurité sont mis à la disposition des utilisateurs.

Tout au long de la saison, les inscriptions se feront à la cantine de la plage, située sur la rue John Cormier.

Gabrielle Roussel, la coordinatrice, souligne que dès l’ouverture, jeudi, huit personnes avaient déjà sauté sur l’occasion de faire une randonnée en nature.

«Les kayaks sont loués sur la base du premier arrivé, premier servi, et un minimum de deux heures de location est requis», a ajouté la Ville de Beresford.

Puisque l’endroit d’exploration se limite au marais, les heures de location varient en fonction de la hauteur des marées.

Les embarcations peuvent seulement sortir deux heures avant et deux heures après la plus haute marée.

«Certains jours, il est impossible d’en louer étant donné que les marées hautes sont la nuit», précisent les coordonnateurs.

Les adultes doivent fournir une preuve d’identité avant d’aller sur l’eau. Tout enfant âgé de moins de 19 ans doit être accompagné d’une personne majeure.

«L’idée est excellente!, s’est exclamée Marie-Claude Comeau, une sportive née et amatrice du plein air. Le processus de location est simple et le coût est abordable pour tous. Je vais sûrement en profiter avec mes enfants cet été. C’est une belle activité à faire dans notre région en famille.»

Beresford rappelle que le marais est une zone protégée. Par conséquent, il est strictement interdit d’y laisser ses déchets.