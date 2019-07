Éditeur congédié: James Irving témoigne

James Irving a défendu le renvoi de l’ancien éditeur du Times & Transcript Al Hogan. M. Irving l’accuse d’avoir menti à l’entreprise et d’avoir dissimulé des informations.

Le vice-président de Brunswick News Inc (BNI), Jamie Irving, a témoigné en cour mardi matin.

Il est le dernier témoin dans le procès opposant son entreprise à Al Hogan.

M. Hogan poursuit son ancien employeur pour renvoi injustifié.

Selon l’entreprise, Al Hogan, en 2015, aurait incité Murray Guy, un rédacteur adjoint du journal, à contacter le gouvernement pour que son nom soit effacé de la liste d’invités au chalet de pêche Larry’s Gulch.

Le chalet s’est retrouvé au coeur d’un scandale en 2015 quand il a été révélé que l’ancien gouvernement conservateur de David Alward utilisait l’endroit pour recevoir des proches du parti aux frais des contribuables.

La liste des invités avait été obtenue par un journaliste du Times en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

M. Hogan aurait alors effacé des informations et inventé des passages d’un échange de courriels entre Thomas Murray Guy et lui-même avant de remettre ces informations modifiées aux responsables d’une enquête interne.

Cette enquête interne, toujours en 2015, était déclenchée à cause d’une requête de commentaire de la part du balado et site de nouvelles Canadaland.

James Irving, vice-président de Brunswick News, a affirmé mardi sur le banc des témoins que l’ancien emploi d’Al Hogan est un poste de confiance.

«Il a été renvoyé pour cause. Il nous a induits en erreur pendant une enquête interne, il a modifié le contenu d’un courriel, il nous a menti et il a essayé de falsifié un document public. Pour toutes ces raisons, nous avons perdu toute confiance en lui et son emploi n’était plus justifiable.»

L’avocate de la défense, Catherine Lahey, a demandé à M. Irving de lire une comparaison entre les deux versions de la conversation entre Al Hogan et Murray Guy. La modification de ces courriels est cruciale dans cette affaire.

Selon la lecture de M. Irving, M. Hogan incitait Murray Guy à contacter le gouvernement pour que «Murray Guy» soit remplacé sur le document par son nom légal, Thomas Guy, qui était moins couramment utilisé.

Al Hogan (à gauche), ancien rédacteur en chef du Times & Transript, et son avocat Scott Ellsworth (à droite), mardi matin. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

M. Irving affirme qu’Al Hogan était au courant de la présence de Murray Guy au chalet de pêche et qu’il était conscient que son nom figurait sur la liste des invités.

«Il a encouragé Murray Guy à changer le document. C’est clair qu’il a encouragé Darell Fowley (un employé du gouvernement) à modifier un document public», affirme M. Irving.

«Il a enlevé tous ces passages du courriel original et il a ajouté des choses au courriel qu’il a envoyé à [l’enquêteur], ce qui m’a surpris. Il a ajouté dans un passage “ton nom est sur la liste, wtf”, pour s’assurer d’apparaître choqué et outragé que Murray était au chalet de pêche.»

Le vice-président de l’empire médiatique affirme que l’enquête indépendante de Canadaland aurait pu être dommageable pour ses journaux et que la conduite d’Al Hogan aurait pu nuire à leur réputation.

«La requête de Canadaland est devenue plus alarmante parce qu’elle aurait pu découvrir un comportement ignoble de la part d’un éditeur de BNI. Nous devions agir rapidement pour protéger l’intégrité de notre organisation», a dit James Irving au sujet du licenciement de M. Hogan.

La requête de Canadaland est arrivée à BNI un vendredi, et Al Hogan a été mis à la porte le dimanche suivant, en 2015.

L’avocat d’Al Hogan, Scott Ellsworth, a entamé son interrogatoire du témoin peu avant midi, mais il a dû s’arrêter pour la pause du dîner.

M. Ellsworth ramène le sujet du séjour de Murray Guy à Larry’s Gulch, ce qui a causé maintes objections de la part de Catherine Lahey. L’avocate estime que la présence de l’ancien rédacteur adjoint au chalet de pêche n’est pas pertinente pour le tribunal.

L’équipe de défense de M. Hogan tente de décrire un environnement éditorial complexe et de démontrer que son client a agi en toute intégrité. Elle tente aussi de faire lumière sur le fait que Murray Guy aurait obtenu la permission de se rendre au chalet de pêche par un ancien cadre de BNI, qui n’est pas nommé.