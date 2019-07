Eel River Dundee: deux incendies sur trois de nature suspecte

La GRC a confirmé que deux des trois incendies survenus la semaine dernière à l’intérieur de trois commerces différents de la localité d’Eel River Dundee sont désormais considérés comme suspects.

Les deux incendies en question sont ceux survenus à quelques heures d’intervalle à peine dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils ont frappé les commerces Cabanon du nord et Cabanon Restigouche.

«Le prévôt des incendies a fait son enquête et, à la lumière des faits, il en est arrivé à la conclusion que ces incendies avaient probablement été allumés de façon délibérée. À la suite de ce constat, on traite ces deux dossiers comme étant des incendies criminels», confirme le sergent François Côté de la GRC de Campbellton.

Pour ce qui est de l’incendie survenu quelques heures plus tard à l’épicerie J.A. 2000, aucune indication ne laisse croire à ce moment à un incendie suspect.

«Ce serait visiblement un accident qui n’est pas lié aux deux autres brasiers. Une fâcheuse coïncidence», estime le policier.

Puisqu’une enquête est ouverte dans ces deux cas, le sergent Côté ne peut à ce moment-ci divulguer les éléments qui mènent à la thèse des incendies criminels.

«On ne peut trop en dire afin de ne pas nuire à l’enquête, mais on explore actuellement les différentes avenues afin de faire la lumière sur ce qui s’est passé cette soirée et dénicher un ou des suspects», souligne le policier.

Il précise être toujours à la recherche de témoins potentiels dans ces affaires, une quête passablement ardue.

«Jusqu’à maintenant, personne du public ne nous a contactés en lien avec ces incendies. C’est une petite communauté, et on comprend que les gens ont peut-être peur de dénoncer ou dire ce qu’ils ont vu. Si c’est le cas, ils peuvent toujours faire affaire avec Échec aux crimes s’ils souhaitent demeurer anonymes. N’importe quelle information peut s’avérer pertinente», explique-t-il.

Pompiers fatigués, mais soulagés

Ces trois incendies survenus à quelques heures d’intervalles chacun ont mis à rude épreuve la brigade d’Eel River Dundee.

«Ç’a été 24 heures vraiment stressantes pour tout le monde dans la communauté, y compris nos pompiers. Certains d’entre eux ont à peine eu le temps de rentrer chez eux et de se doucher qu’ils ont dû revenir combattre un troisième incendie. C’était du jamais vu pour nous que de travailler de la sorte aussi longtemps sur trois sites différents. Espérons que ça ne se reproduise pas», exprime le chef de la brigade de pompiers d’Eel River Dundee, Aurèle Aubé, profitant de l’occasion pour remercier les brigades voisines d’être venues lui prêter main-forte.

L’incendie de l’épicerie J.A. 2000 a par ailleurs bien failli avoir des conséquences fâcheuses pour sa brigade puisque c’était là où étaient entreposées les données de la fameuse loterie de pompiers.

«L’ordinateur était dans le bâtiment au moment de l’incendie et on pensait bien avoir perdu toutes nos informations et celles des participants. Heureusement, on a réussi à le retrouver dans les décombres, et on vient d’être avisé qu’on a pu en récupérer le contenu. Ç’aurait été vraiment dommage de tout perdre, car la loterie constitue un bon moyen pour nous de récolter de l’argent pour l’achat d’équipement, mais aussi pour redonner à notre communauté», exprime M. Aubé.

Selon lui, la loterie devrait reprendre la semaine prochaine.