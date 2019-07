Le cadavre retrouvé est celui d’une femme qui était portée disparue

La police a identifié la personne dont le corps a été retrouvé au bord de la rivière St. Croix, près de St. Stephen, dimanche. Il s’agit d’Edith Lorraine Williams, âgée 68 ans, de St. Stephen.

Mme Williams était portée disparue depuis près d’une semaine au moment de la découverte de son corps.

La disparition de Mme Williams avait été signalée à la police le 8 juillet.

Des membres de la GRC de St. Stephen et plus de 250 personnes ont participé aux recherches dans la ville et la région avoisinante.

Des équipes de recherche et de sauvetage au sol de partout au Nouveau-Brunswick, ainsi que l’Organisation des mesures d’urgence, le ministère des Ressources naturelles, le ministère du Développement de l’énergie et des ressources, la Ville de St. Stephen et le service des incendies de St. Stephen ont également participé aux recherches.

Dimanches, des membres du service des incendies de St. Stephen ont retrouvé le corps d’une femme sur la rive, à Todd’s Point.

Une autopsie a été effectuée pour aider à établir l’identité de la femme.

L’enquête policière se poursuit, mais la GRC ne soupçonne aucun acte criminel.