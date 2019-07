Le prix de l’essence devrait à nouveau grimper jeudi

Une autre hausse des prix à la pompe est prévue cette semaine au Nouveau-Brunswick. Il s’agirait d’une cinquième augmentation de suite.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent prévoir une augmentation de 1 à 2 cents du prix maximum.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service avec frais de livraison est de 128,3 cents le litre.

Le prix maximum a subi une quatrième hausse consécutive, la semaine dernière. Avant cette série d’augmentation, le prix se situait à 119,6 cents le litre. Pour le propriétaire d’un véhicule ayant un réservoir d’essence de 50 litres, cela représente 4,35$ de plus pour faire le plein.

Le prix de l’essence a connu une première moitié d’année en dents de scie. Après avoir atteint son niveau le plus bas depuis des années, à 104,1 cents le litre, au début février, il a grimpé en flèche les semaines suivantes. Le 25 avril, le prix maximum a frisé les 140 cents le litre. Une séquence de baisses a permis aux automobilistes de payer moins de 120 cents le litre pour faire le plein, à la mi-juin, mais de nouvelles hausses semblent vouloir entraîner le prix vers les 130 cents le litre.

À pareille date l’an dernier, le prix était pratiquement identique. La semaine du 26 juillet 2018, le prix maximum était de 128,8 cents le litre. Le prix de 2019 comprend cependant la taxe fédérale sur le carbone de 4,4 cents le litre.

Les prix les plus bas de l’essence au Nouveau-Brunswick, mardi avant-midi selon Gasbuddy, étaient aux postes d’essence de Costco de Moncton et de Fredericton, à 118,9 cents le litre. Les prix les plus élevés, toujours selon Gasbuddy, étaient à Grand-Sault, à Kedgwick, à Woodstock et à Hartford, où au moins une station-service affiche le prix maximum de 128,3 cents le litre.

Le prix moyen dans la province est de 125,4 cents le litre, ce qui est légèrement sous la moyenne nationale de 125,8 cents le litre. Les prix les plus bas sont en Alberta, à 111,6 cents le litre en moyenne, alors que les plus élevés sont en Colombie-Britannique, à 136,1 cents le litre.

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.