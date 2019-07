Mrs Grocery: acheter local… autrement

Une nouvelle façon d’acheter de produits locaux a vu le jour en début de semaine. L’application Mrs Grocery promet aux consommateurs d’acheter et de se faire livrer des produits d’ici en un clic, une alternative aux marchés publics.

Mrs Grocery vient d’être lancée dans toutes les provinces canadiennes, à l’exception du Québec.

Selon Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie, le modèle de Mrs Grocery permettra d’offrir des produits d’agriculteurs à prix abordables.

«Il y a un besoin de démocratiser l’offre pour permettre à plusieurs producteurs d’afficher leurs produits», affirme-t-il.

Il convient que le prix des produits dans les marchés publics est parfois très élevé, en particulier pour une clientèle à faible revenu. Ce phénomène s’explique en partie par les frais d’exposition salés chargés aux producteurs qui louent un kiosque dans un marché public.

«C’est souvent assez cher. Cette application est un choix intéressant pour les producteurs qui n’ont pas les moyens de s’acheter un kiosque dans un marché public», continue M. Charlebois.

Certains producteurs qui vendent déjà dans les marchés pourront également se servir de l’application comme une autre source de revenus explique le professeur à l’Université Dalhousie.

Il croit aussi que ce type de plateforme peut s’avérer plutôt pratique pour les personnes à mobilité réduite qui désirent consommer des produits locaux.

«Je ne veux pas faire de la publicité pour eux, je trouvais juste leur modèle intéressant», précise-t-il.

Les couleurs propres aux marchés

Certes, certaines applications du même genre ont changé les habitudes de consommation. Mrs Grocery ne fait toutefois pas très peur à Maxime Gauvin, directeur général de la Récolte de Chez Nous, la coopérative qui gère le Marché de Dieppe et le Marché de Shediac.

«Un marché public, c’est bien plus que juste acheter des produits. Mrs Grocery ne va pas être capable d’offrir l’expérience du marché», dit-il.

Les marchés publics attirent une grande partie de leur clientèle par l’expérience qu’ils proposent. La fraîcheur des produits, les échanges avec les fermiers et l’ambiance d’un marché font le bonheur des consommateurs qui reviennent semaine après semaine.

«Mrs Grocery n’est pas très différent d’une épicerie. Alors que dans un marché, il y a la fraîcheur, le contact avec le fermier et la garantie que ça vient d’être cueilli.»

Il n’est donc pas inquiet que cette application vienne couper dans la part du gâteau du marché de Dieppe ou de celui de Shediac.

Il soutient d’ailleurs que cette nouvelle plateforme permettra aux personnes qui n’achetaient pas local de commencer à le faire. Un des principaux objectifs de la Récolte de Chez Nous est d’ailleurs de sensibiliser les gens à acheter des producteurs d’ici.

«Si c’est une plateforme de plus qui va rejoindre une clientèle qui n’achetait pas déjà localement, je ne vois pas ça d’un mauvais œil, si la plateforme fait ce qu’il semble promettre», indique-t-il.

Il émet toutefois une réserve quant à la qualité des produits.

«En termes de qualité des produits, t’auras toujours la meilleure qualité au marché des fermiers.»

M. Gauvin n’est aussi pas convaincu que les prix de Mrs Grocery pourront faire compétition avec ceux des marchés publics.

«Lorsqu’on parle de produits frais, légumes ou fruits, très souvent, les produits vendus dans les marchés sont comparables aux prix des magasins de grandes surfaces», explique-t-il.

En plus, il croit que la cohabitation des marchés publics et des plateformes telles que Mrs Grocery est très profitable aux producteurs locaux. Ils vendront plus de produits, seront plus rentables et au final, auront une offre beaucoup plus diversifiée et abondante.

«Le plus de moyens que les gens ont à consommer des produits locaux, le plus de produits locaux vont être consommés. À long terme, c’est bénéfique pour tout le monde», estime-t-il.

En quoi consiste le concept?

Mrs Grocery a été lancé lundi partout au Canada, sauf au Québec.

Il s’agit d’une application du même type qu’Amazon, sauf qu’elle se concentre sur les produits locaux comme des pâtisseries, des oeufs, du fromage, des produits laitiers, des fruits, des légumes, des fruits de mer et des breuvages.

Pour le moment, seules trois villes du N.-B. sont incluses dans le menu de magasinage en ligne: Moncton, Fredericton et Saint-Jean. Et l’offre n’y est encore que très fragmentaire.

Dans l’ensemble du pays, les citoyens d’une soixantaine de communauté ont l’option de magasiner.

Mrs Grocery, dont le siège social est situé en Nouvelle-Écosse, promet une livraison le jour même de l’achat (ou à une date prédéterminé par l’acheteur).

L’entreprise se targue de facturer des frais de livraison qui avoisine, en moyenne, 10% du total des achats du consommateur. La moyenne de l’industrie serait de 30%, selon Mrs Grocery.

En début de semaine, une vingtaine de producteurs affichaient leurs produits sur l’application. Une dizaine d’autres pourraient s’ajouter prochainement.