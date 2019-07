Opération décontamination au camp militaire de Tracadie

Wilfred McLaughlin et Brian Lanteigne sont à l'emploi de l'entreprise Notra, responsable des travaux de décontamination de l'ancien camp militaire de Tracadie.- Acadie Nouvelle: David Caron

Des travaux de décontamination sont en cours dans l’ancien camp militaire de Tracadie. Depuis une semaine, une petite équipe de l’entreprise Notra parcourt des sentiers dans cette vaste zone de 44 000 acres afin de détecter la possible présence de munitions non explosées (UXO).

Le ministre de la Défense nationale du Canada a annoncé le lancement des travaux de décontamination plus tôt cette année et une séance d’information publique a eu lieu au début juillet.

Un contrat de travail a été attribué à l’entreprise Notra, basée à Ottawa, qui se spécialise dans la détection d’explosifs et dans les enquêtes géophysiques.

Dans l’ancien camp militaire, des travailleurs d’un peu partout sont à l’emploi, y compris plusieurs employés originaires de la Péninsule acadienne.

Pour le moment, leur contrat d’une durée d’environ 30 jours demande aux trois équipes déployées sur le terrain de sécuriser trois secteurs qui seront éventuellement utilisés par des entreprises forestières.

Les endroits ciblés ont été choisis à la suite d’une consultation avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick et une révision des dossiers historiques. La priorité a été donnée aux secteurs à risque moyens et élevés. L’objectif, précise le ministère de la Défense nationale, est de favoriser l’utilisation et le développement sécuritaire.

Les travaux ont été lancés le 8 juillet. Notra doit aussi installer des panneaux de sécurité dans le camp militaire.

Mis à leur disposition sont des appareils surnommés EM61, soit des détecteurs de métaux extrêmement performants.

«Le système est actif, alors des signaux électromagnétiques sont envoyés dans le sol», résume Brian Lanteigne, un employé.

S’ils découvrent un objet qu’ils soupçonnent d’être un UXO, les travailleurs ont un protocole à suivre, explique John Burns, responsable du projet à Tracadie.

«Les données récoltées par l’EM61 permettent de savoir si l’objet est profond sous terre ou pas et de déterminer s’il s’agit d’une grosse pièce. Ils doivent ensuite déterrer l’objet soigneusement. S’ils estiment qu’il s’agit d’un UXO, ils vérifient si l’objet contient une mèche. Ils doivent ensuite déterminer si l’objet peut être retiré ou si nous devions procéder avec une détonation sur place.»

Aucun UXO retrouvé

Selon le ministère de la Défense nationale, en date du 15 juillet, aucun UXO n’a été retrouvé depuis le début des travaux, entamés le 8 juillet.

Les activités de décontamination vont se poursuivre en 2020. Le coût des travaux pour cet été sont évalués à 900 000$.

De 1939 à 1994, les Forces armées canadiennes ont utilisé le camp militaire, une vaste zone de 18 000 hectares ou un peu plus de 44 000 acres, pour des entraînements et la pratique des armes. Le terrain a été transféré au gouvernement du Nouveau-Brunswick en 1997.

Avant de passer aux mains du fédéral il y a près de 80 ans, plusieurs familles acadiennes y habitaient.

La décontamination du site a été entamée en 1995. Après le transfert, le fédéral s’est engagé à investir 5 millions $ pendant quatre ans pour poursuivre les travaux. Malgré tout, plusieurs reprochent au ministère de la Défense nationale de ne pas avoir été à la hauteur de ses promesses. Des munitions explosives non explosées (UXO) ont été retrouvées au début des années 2000.

Le ministère de la Défense nationale rappelle qu’il est dangereux de toucher un objet ressemblant à une munition non explosée.