Un surplus budgétaire et un soupir de soulagement à Shippagan

Après avoir sabré le champagne en octobre, la Ville de Shippagan a finalement clos la très longue saga de la poursuite que lui intentait Daley Brothers, mardi soir.

Elle qui prévoyait un déficit de plus de 201 000$ en 2018 sur un budget estimé de 5,49 millions $ se retrouve avec un léger surplus de près de 51 000$.

Cette bonne nouvelle des états financiers audités a réjoui l’ensemble des membres du conseil municipal, à commencer par la mairesse Anita Savoie Robichaud.

Autre bonne nouvelle, les revenus ont bondi de 800 000$ et ont atteint 6,29 millions $.

«On doit être content de ce que ça nous donne. Je me souviens qu’à mon arrivée à la mairie (en 2016), nous avions un déficit de 169 000$ qu’il a fallu payer en deux ans. Cela n’a pas été évident. Il avait fallu couper dans des dons et dans d’autres secteurs. Mais on avait fini par passer au travers», a-t-elle mentionné.

C’est un travail satisfaisant en tenant compte de la baisse des frais légaux à la suite du retrait à l’automne de la plainte de Daley Brothers, qui accusait la ville de négligence dans sa gestion des émeutes du crabe de 2003. La compagnie terre-neuvienne avait perdu une usine de transformation et un entrepôt, qui avaient été incendiés. Quatre bateaux et quelque 150 casiers avaient été également la proie de flammes lorsque près de 250 manifestants se sont opposés au partage permanent de la ressource entre les crabiers traditionnels et les pêcheurs côtiers et autochtones.

«Ce surplus est directement une conséquence de l’abandon de cette poursuite, se satisfait Mme Robichaud. Il fallait se garder chaque année 250 000$ pour les frais de cour et le procès devait commencer en février. Cet argent, on ne l’avait pas et il aurait fallu le payer. Comme plusieurs citoyens le disent, ces émeutes n’avaient pas été provoquées par les citoyens de Shippagan, mais ce sont eux qui ont payé pour pendant 16 ans. On en a subi les contrecoups, car l’industrie de la pêche n’a plus jamais été pareille.»

C’est donc un budget de double soulagement: avec un petit surplus et parce que Shippagan peut enfin mettre derrière elle cette histoire.

Cependant, tout n’est pas beau dans ces états financiers. Le fonds de pension des employés a obtenu un rendement négatif de 234 000$ en 2018. Si tous les employés de la ville prenaient leur retraite demain matin, il manquerait 500 000$ dans les coffres qui sont de 2,5 millions $.

La Ville entend donc réévaluer la situation dès cet automne, en rencontrant notamment le gestionnaire de ce fonds. Il n’est pas exclu que les élus décident de transférer ces avoirs dans une autre compagnie, laisse entendre la mairesse.