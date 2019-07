Alerte de chaleur sur une grande partie de la province

Une grande partie de la province demeure sous une alerte de chaleur alors que la température pourrait grimper à 36 degrés avec le facteur humidex, mercredi.

Les régions touchées par l’alerte émise par Environnement Canada mercredi en milieu d’avant-midi sont celles du comté de Kent, du Grand Fredericton, du Grand Moncton, du Sud-Est, du parc national Kouchibouguac et des comtés de Queens, Charlotte, Kings et Carleton.

«Une masse d’air chaud et humide demeurera sur le Nouveau-Brunswick aujourd’hui (mercredi), et un indice humidex maximal de près de 36 est prévu. Les températures seront plus fraîches le long de la côte, où les vents du sud-ouest soufflent de mer», souligne Environnement Canada.

«Les températures et le taux d’humidité diminueront ce soir et cette nuit sous l’effet d’un front froid qui traversera la province.»

L’agence invite la population à vérifiez l’état des personnes âgées de sa famille, ses amis et ses voisins. «Assurez-vous qu’ils sont au frais et boivent de l’eau.»