Alerte d’orages violents sur presque tout le N.-B.

Environnement Canada a émis une veille d’orage violent sur presque tout le territoire du N.-B., mercredi midi.

Selon l’agence, les conditions sont propices à la formation d’orages pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte.

Les régions touchées par la veille sont celles des comtés de Kent, de Madawaska, de Victoria, de York (Fredericton), de Queens (Grand Lake), de Sunbury (Oromotcto) et Carleton (Woodstock) ainsi que la région de Miramichi et de Renous, le mont Carleton et le parc Kouchibouguac.

«Un front froid traversera le Nouveau-Brunswick en début d’après-midi et jusqu’en soirée. Les orages pourraient devenir violents et s’accompagner de fortes rafales, de petite grêle et de pluies torrentielles par endroits cet après-midi et ce soir», souligne Environnement Canada.

De fortes rafales peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d’arbres et renverser de gros véhicules. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes.