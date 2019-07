Cannabis NB améliore son offre de vente en ligne

Cannabis NB a ajouté un nouveau service à son offre de commande en ligne, mardi. Les consommateurs peuvent maintenant récupérer en succursale le cannabis qu’ils ont commandé en ligne.

La plateforme Cannabis NB Express est maintenant en fonction.

Depuis la légalisation de la marijuana, en octobre, les Néo-Brunswickois avaient l’option de commander divers produits sur le site web de Cannabis NB et de se les faire livrer par la poste.

Le site web de Cannabis NB permet maintenant aux clients de sélectionner le magasin le plus près de chez eux, de choisir les filtres et de consulter les produits disponibles dans la succursale en question.

Ils pourront par la suite effectuer leur commande en ligne. Pour réaliser cette opération, ils devront toutefois se créer un compte sur le site de Cannabis NB.

Le personnel de l’équipe du magasin sélectionné préparera ensuite la commande et le consommateur recevra un courriel disant «Votre commande est prête à être récupérée».

Cette commande sera conservée pendant 72 heures.

«Cette option offrira plus de commodité aux clients tout en permettant à ceux-ci de parler avec notre équipe et de poser des questions», a indiqué Lara Wood, directrice générale de Cannabis NB.

La société de la Couronne explique que la disponibilité et l’uniformité des produits sont en voie de s’améliorer.

Les consommateurs qui veulent se procurer du cannabis en ligne et le récupérer dans un magasin devront être âgés de 19 ans et plus.

Le personnel demandera donc une pièce d’identité à ces clients-ci lorsqu’ils viendront en magasin.