Deux baleines noires partiellement libérées

Le beau temps de mardi a permis aux sauveteurs de reprendre leurs efforts afin de localiser puis de tenter de dépêtrer les trois baleines noires qui ont été aperçues dans le golfe du Saint-Laurent, à la fin juin et au début juillet. Deux des cétacés sont depuis partiellement libérés.

Après plusieurs autres jours de conditions météorologiques difficiles dans les Maritimes, le ministère des Pêches et des Océans, la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis et l’équipe de sauvetage des baleines de Campobello, ont pu reprendre mardi leur mission.

Deux des trois baleines ont été repérées et les sauveteurs ont travaillé pour les dépêtrer.

Une première baleine (EG no 4423) a été localisée vers 11h mardi, lors d’un vol de surveillance aérienne. Cette baleine a été partiellement libérée le 11 juillet, mais l’opération a été interrompue au crépuscule.

Mardi, d’autres tentatives visant à couper les cordages attachés à la baleine ont été fructueuses, et bien qu’incapables de libérer complètement la baleine, ces opérations supplémentaires «semblent avoir modifié la configuration de l’engin de pêche dans lequel est empêtrée la baleine, ce qui pourrait signifier que l’engin a pu être allégé», souligne le MPO dans un communiqué.

Cette baleine a été observée pour la première fois empêtrée le 4 juillet, à l’est de l’île Miscou. Les premiers signalements indiquaient qu’il pouvait s’agir d’une baleine qui avait été observée empêtrée pour la première fois en avril, dans les eaux américaines.

Vers 16h45, une deuxième baleine a été repérée (EG no 4440).

L’équipe de Campobello a réussi à couper la corde qui allait de la mâchoire de la baleine à sa queue. Il s’est avéré impossible de retirer complètement l’engin de pêche.

Cette baleine a été aperçue empêtrée pour la première fois le 29 juin, également à l’est de l’île Miscou.

Le MPO indique que la prochaine étape sera d’évaluer, par voie aérienne, comment la configuration de l’empêtrement a changé après les opérations de sauvetage de mardi.