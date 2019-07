Gestion du Programme extra-mural par Medavie: les aînés déçus de la décision

Les associations de défense des droits des aînés sont déçues par la volonté du gouvernement provincial de laisser au privé le soin de gérer le Programme extra-mural.

L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick et la Coalition pour les droits des aînés et des résidents de foyers de soins accueillent bien mal la décision des progressistes-conservateurs.

Les deux groupes espéraient que le premier ministre Blaine Higgs annule l’entente de gestion conclue par le précédent gouvernement libéral avec la société privée sans but lucratif Medavie.

«Nous sommes déçus. Malgré les chiffres publiés par le gouvernement, nous n’avons pas vu d’amélioration. Les personnes qui ont reçu des services sont peut-être satisfaites, mais qu’en est-il de celles qui attendent toujours un service? Ont-elles été contactées?», avance le directeur de l’Association des aînés, Luc J. Doucet.

Le ministre de la Santé, Ted Flemming, a annoncé plus tôt cette semaine que son ministère avait terminé son étude de l’entente et qu’il n’avait rien trouvé qui mérite d’y mettre un terme.

Au contraire, quatre des cinq indicateurs de rendement prévu dans le contrat de dix ans sont à la hausse.

Les professionnelles de la santé de l’extra-mural ont cependant effectué 6900 visites de moins entre octobre 2018 et mars 2019 comparativement à la période de référence prévue au contrat. Il s’agit d’une baisse de 2,77%.

Selon le ministre Flemming, cette situation s’explique par le nombre élevé de postes vacants à l’extra-mural lorsque Medavie en a pris les rênes en janvier 2018.

Le Programme extra-mural compte aujourd’hui 25 postes vacants comparativement à 90 un an et demi plus tôt et le nombre de visites est en train de se «stabiliser», assure le ministère de la Santé.

Les groupes d’aînés en ont notamment contre les aspects financiers de l’entente sur l’extra-mural.

«Les millions versés à Medavie auraient pu être utilisés pour augmenter le nombre d’infirmières de l’extra-mural et permettre aux aînés de vivre dans un environnement de leur choix. Les hôpitaux, ce sont pour les gens malades, pas un endroit de transition en attendant une place dans un foyer de soins», dénonce la directrice générale de la Coalition pour les droits des aînés et des résidents de foyers de soins, Cecile Cassista.

En vertu du contrat, la province verse un montant annuel de 2,8 millions $ à Medavie pour la gestion de l’extra-mural. La société est également admissible à des primes de rendement pouvant aller jusqu’à 1,8 million $ par année.

Fredericton demeure responsable des coûts du programme comme les salaires et les avantages sociaux des employés, les installations, l’équipement et le coût des médicaments. Le coût total du programme était de 74,4 millions $ en 2018.

«Si le gouvernement avait investi les montants offerts à Medavie dans l’ancien programme, la population aurait eu accès à de meilleurs services», estime la présidente de l’Association francophone des aînés, Solange Haché.

Le Programme extra-mural fournit des soins de santé à domicile aux patients de tout âge, autant dans les maisons que dans les foyers de soins. Le service est financé par l’État comme les visites chez le médecin ou à l’hôpital.