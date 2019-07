Renvoyé de chez Brunswick News, il exige 300 000$

Al Hogan (à gauche), ancien rédacteur en chef du Times & Transript, et son avocat Scott Ellsworth (à droite), mardi matin. - Au milieu, l'avocate Amélie Surette. Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Renvoyé de chez Brunswick News, l’ancien éditeur Al Hogan demande des dédommagements d’au moins 300 000$.

Il poursuit son ancien employeur pour renvoi injustifié.

Selon l’entreprise, Al Hogan, en 2015, aurait incité Murray Guy, un rédacteur adjoint du journal, à contacter le gouvernement pour que le nom de Guy soit effacé de la liste d’invités au chalet de pêche Larry’s Gulch.

Le chalet s’est retrouvé au coeur d’un scandale en 2015 quand il a été révélé que l’ancien gouvernement conservateur de David Alward utilisait l’endroit pour recevoir des proches du parti aux frais des contribuables.

La liste des invités avait été obtenue par un journaliste du Times en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

M. Hogan aurait alors effacé des informations et inventé des passages d’un échange de courriels entre Thomas Murray Guy et lui-même avant de remettre ces informations modifiées aux responsables d’une enquête interne.

M. Hogan, dont la cause est entendue cette semaine à Moncton, s’appuie sur un cas de 2015, celui de George C. Cowichan Tribes, pour demander la somme de 306 800$, ce qui représente deux ans de salaire plus 30% en dommages-intérêts.

Les avocats d’Al Hogan demandent également des dommages punitifs qui seraient payés par Brunswick News Inc (BNI), une filiale de la famille Irving.

Ces dommages punitifs sont nécessaires à cause de la diffamation subie par Al Hogan à la suite de son renvoi en 2015, selon les avocats du plaignant.

Les avocats Scott Ellsworth et Amélie Surette ont expliqué que l’article publié par Patricia Graham, ancienne ombudswoman de BNI, à la suite des retombées de l’affaire Larry’s Gulch ont terni l’image d’Al Hogan.

Ils font état du fait que leur client n’est pas parvenu à se dénicher un emploi à cause de la controverse associée à son nom, même s’il a tenté de se trouver un emploi à environ 50 reprises dans les quatre années qui ont suivi son renvoi.

L’avocat de M. Hogan, Scott Ellsworth affirme qu’Al Hogan n’a jamais eu l’occasion de présenter sa version des faits lors de l’enquête interne, menée par l’ancien rédacteur en chef de Brunswick News, Patrick Brethour.

Selon l’avocat, Al Hogan aurait rapidement admis sa faute si les enquêteurs internes lui avaient demandé précisément si il avait falsifié des courriels.

«Vous ne pensez pas qu’il aurait été important que [Al Hogan] dise “il y avait plusieurs courriels auxquels je n’avais pas accès, je vous ai envoyé un résumé de ce que j’ai dit, j’ai fait de mon mieux avec ce dont je me souviens”?» a demandé la juge Denise LeBlanc.

Scott Ellsworth a répliqué que son client ne connaissait pas le contexte de l’enquête interne et qu’il ne pouvait pas savoir qu’il était maintenant l’objet central de cette enquête. Al Hogan croyait que l’enquête ne concernait que Murray Guy.

«Il ne peut avoir menti que si on lui avait réellement posé la question», estime Ellsworth.

«Il y a le mensonge par omission, Mr. Ellsworth», de répliquer la juge.

«Dans mon opinion, il faut s’avancer loin dans la conjecture et la spéculation pour se rendre là», a dit Me Ellsworth.

La défense de Brunswick News avance pour sa part que la modification des courriels constitue un cas d’inconduite malhonnête qui justifie le renvoi du rédacteur.

Catherine Lahey, avocate de Brunswick News, formulera son argumentation finale après la pause du midi.