Aide aux journaux: l’APF accueille favorablement le rapport des experts

L’Association de la presse francophone (APF) accueille favorablement le rapport final soumis par le Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite aux ministres des Finances, Bill Morneau, et du Patrimoine et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez.

Le rapport final contient les recommandations du Groupe indépendant d’experts quant à la mise en œuvre des mesures fiscales à l’appui de la presse écrite annoncées dans le budget fédéral en mars 2019.

«Nous sommes conscients que le Groupe indépendant d’experts travaillait dans les limites de la législation adoptée dont la plupart des paramètres ne s’appliquent pas à environ 90% de journaux communautaires de langues officielles en situation minoritaire», a affirmé Francis Sonier, président de l’APF, dans un communiqué de presse, jeudi matin.

«Nous sommes toutefois soulagés de constater la sensibilité des membres du groupe aux réalités de nos journaux en recommandant de mesures concrètes d’appui à notre secteur dans son rapport», a ajouté celui qui est également éditeur et directeur général de l’Acadie Nouvelle.

L’APF s’engage à travailler étroitement avec le gouvernement fédéral afin de s’assurer de la mise en œuvre rapide de ces recommandations.

En mai, le ministre Rodriguez a invité huit associations à nommer un représentant afin de siéger sur le Groupe indépendant d’experts. Les membres de l’APF ont désigné Pierre-Paul Noreau, président et éditeur du journal Le Droit titre de représentant.