Des fraises tardives, mais toujours aussi délicieuses

«Dame Nature est en ménopause!»

Reno Poirier se fait philosophe. Ses champs de fraises de Grande-Anse commencent à peine à produire de gros fruits juteux, à une période où l’on commence normalement à parler des… framboises!

Ça fait près de 20 ans qu’il cultive des acres de grosses fraises qui font le bonheur de ses cueilleurs. Et c’est la première fois qu’il ouvre ses rangs à la population aussi tardivement.

«Est-ce que cela aura un impact? Difficile à dire. Il faut laisser le temps aux fraises de mûrir. Ça devrait se faire d’ici septembre», blague cet agriculteur.

Un hiver difficile, un printemps froid et une floraison tardive ont décalé la saison de sept à 10 jours, calcule-t-il.

«Mais ce n’est pas la fin du monde, assure Reno Poirier. On va avoir une bonne récolte. Les clients sont au rendez-vous. Ça ne m’inquiète pas. De toute façon, qu’est-ce que je peux changer? On cultive des fraises, pas du homard!»

Il n’est même pas 10 heures et ses champs d’autocueillette grouillent de monde. Il faut arriver tôt pour ramasser les plus belles et ne pas à avoir à endurer la chaleur qui arrive vite.

Camille LeBlanc, de Caraquet, ramène trois gros bols remplis à rebord.

«Elles sont excellentes, elles sont belles, elles sont grosses. Je suis venue ici mardi et je suis revenue aujourd’hui (mercredi). Je veux me faire des réserves. On va en geler pour l’hiver. Ça me fera de bonnes confitures, des smoothies… On va en manger aussi!», raconte-t-elle.

«C’est un bonheur dans ces champs! C’est une vraie providence!», lance Magella Forget, de Bas-Caraquet. Elle n’en revient pas de voir autant de fruits. Elle et plusieurs membres de sa famille ont profité du moment pour remplir leurs contenants.

«C’est une sortie en famille. On fait ça chaque année avec les enfants», poursuit Nancy Doiron, avec Patrick et Ariane.

À Haut-Paquetville, Jacques Godin s’essaie dans la culture de grosses fraises. À sa première année d’exploitation, il a un acre de plants et prévoit en avoir quatre d’ici à deux ans.

Il n’a pas fait de publicité. Des gens s’en sont chargés sur Facebook, se plaît-il à dire. Son champ est presque vide et il n’est même pas 11 heures.

«J’ai tout préparé à la main. J’essaie ça pour me faire un petit gagne-pain l’été», avoue-t-il, accompagné de sa fille Mia qui vend des roches peintes.

Avila Rioux est un gars d’expérience dans la fraise. Ça fait 60 ans que son père, et ensuite lui, offrent ses allées au public à Hacheyville.

Avec des terres à l’intérieur, il a été plus chanceux, même si l’hiver a réussi à faire certains ravages. Ces champs sont ouverts depuis une semaine. Mais ça reste encore une semaine plus tard qu’à l’habitude.

«Je ne pense pas que cela va avoir un effet sur la saison, évalue-t-il. Jusqu’à maintenant, nous avons un bon rendement. Cependant, c’est une des saisons les plus tardives que j’ai vues.»

La cueillette a changé, poursuit-il. Avant, les gens venaient avec de gros récipients pour se faire des réserves pour l’hiver. Maintenant, avec les supermarchés qui proposent des fruits à l’année, ses visiteurs viennent en ramasser moins – pour leur besoin immédiat -, mais plus souvent.

Joël Rioux a fermé ses champs de Village-Blanchard pour la journée, mercredi. Il veut donner du temps aux plants de produire de nouvelles fraises. Peut-être les ouvrira-t-il jeudi, sinon vendredi. Tout comme ses collègues, il est à la merci de la météo.

«On est en retard, c’est vrai. Comparé à 2018, je dirais une bonne semaine plus tard. On a eu un hiver long et tôt, de la neige longtemps, un printemps tardif et froid… Cela n’aura pas d’impact sur la saison, sauf qu’elle est décalée un peu. On pourrait avoir encore des fraises au début d’août. Quand la Sainte-Anne arrive, on est normalement à la fin. Là, c’est le début et on en aura bien pour un bon trois semaines de cueillette», juge-t-il.

Il n’y a pas que la fraise qui subit les sautes d’humeur de Dame Nature ménopausée. La framboise aussi. Il faudra patienter encore probablement deux semaines avant d’en cueillir dans les pieds du rang Saint-Georges, à Maltempec.

«Habituellement, les 25-26 juillet, on est décollé. Mais là, je vois un retard de quatre à cinq jours. Ce n’est pas inquiétant, c’est seulement décalé un peu. Ça va dépendre de la température. Un peu de chaleur et de pluie et on va rattraper tout ça», explique Roger Godin, qui a vendu ses installations et ses cinq acres de framboisiers à Jean-Christophe Saint-Pierre.

Du beau temps, des cueilleurs comblés, des sceaux débordants, des producteurs heureux, des fruits rouge et juteux à la tonne au goût juste bien sucré…

Le métier de journaliste est difficile!