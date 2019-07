Dessinateur de portrait-robot: quand l’artiste rejoint la police

En voiture, en avion ou même en hélicoptère, le gendarme Alexandre L’Heureux se déplace dans les quatre provinces de l’Atlantique pour réaliser des portraits-robots de criminels. Artiste judiciaire à plein temps à Fredericton depuis 2014, l’ancien citoyen de Caraquet raconte à l’Acadie Nouvelle son métier.

Lorsque Alexandre L’Heureux s’exprime sur son métier, il a le sourire dans la voix. Il est actuellement en déplacement pour rencontrer un témoin afin de réaliser un sketch d’un criminel en fuite. Pour lui, se déplacer pour aller à la rencontre de la personne est indispensable.

«Il est très important de créer un lien avec la personne en face. Lorsque je fais un premier dessin du criminel, il faut que j’échange avec le témoin pour l’améliorer. On doit faire beaucoup d’échanges jusqu’à ce que la personne soit complètement satisfaite de mon dessin.»

Pour le gendarme, l’été est synonyme d’une hausse de son activité. Les cambriolages, notamment, sont en hausse. Il est appelé une à deux fois par semaine pour réaliser des portraits-robots.

«Cela me prend en moyenne trois heures pour réaliser un dessin. Mais ça peut monter jusqu’à six heures. Tout dépend de la personne qui va témoigner.»

Ses dessins sont ressemblants «dans 90% des cas», mais le gendarme reste modeste.

«Ce qui m’impressionne c’est la mémoire des personnes qui parviennent à décrire les criminels.»

Alexandre peut être appelé pour des crimes très différents, vol à main armée, agression sexuelle ou cambriolage. Mais dans la plupart des cas, le témoin va être également la victime.

«Il faut s’adapter aux personnes que je reçois. La plupart des victimes que je rencontre sont des femmes. Et certaines victimes d’agressions sexuelles ne vont pas vouloir travailler avec un homme. Donc je dois faire en sorte qu’elles soient confortables pour qu’elles puissent me décrire leur agresseur», confie-t-il.

Un métier fait par hasard

Pour cela, Alexandre L’Heureux explique qu’il enlève doit parfois enlever sa casquette de force de l’ordre.

«En tant que policier, on a souvent tendance à vouloir exercer une certaine présence d’autorité. Tous les policiers sont comme ça, on veut être professionnel. Mais pour des entrevues de ce genre, on a beaucoup plus de succès en étant soi-même. Faire parler les gens de leurs enfants, leur métier, leurs loisirs peut suffire à les mettre à l’aise.»

Celui qui s’illustre également à la course à pied a découvert ce métier par le plus grand des hasards. D’abord destiné à être architecte, il a abandonné cette voie pour entrer dans la GRC. Alors policier, il a remarqué qu’une position d’artiste judiciaire était recherchée.

«Je ne savais même pas que ça existait!», s’exclame-t-il.

Alexandre L’Heureux, un artiste doué en arts visuels, a alors commencé une formation de deux semaines à Ottawa où il a étudié l’anatomie faciale, les techniques d’entrevues et le moulage. Faute de formation plus poussée au Canada, il s’est perfectionné aux États-Unis.

Depuis, il n’abandonne plus son papier et son crayon. Alexandre défend sa manière de travailler face aux nouvelles technologies.

«Sur ordinateur, je suis capable de faire un sketch qui va ressembler complètement à une photo. Mais les gens vont croire que c’est le visage définitif de la personne. Alors qu’avec un dessin à la main, les gens comprennent que c’est une approximation, et qu’on cherche une personne qui ressemble au sketch.»