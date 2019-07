Le Canadien jouera à Bathurst le 18 septembre

Le Centre régional K.-C.-Irving se transformera en véritable mini-Centre Bell, le mercredi 18 septembre. Le Titan d’Acadie-Bathurst prêtera alors son domicile et ses 3524 sièges à nul autre qu’au Canadien de Montréal, le temps d’un match préparatoire face aux Panthers de la Floride.

Si vous êtes déjà impressionnés par toute la logistique entourant les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il faudra multiplier par 100 tout ce qu’apporteront la Ligue nationale de hockey et l’organisation de Kraft Hockeyville pendant quatre jours dans la région Chaleur, rapporte le porte-parole Luc Foulem.

Depuis l’annonce en fin d’avant-midi, le téléphone du responsable ne cesse de sonner. L’engouement est tel que les réceptionnistes du Centre régional K.-C. -Irving ont été débordées d’appels de gens voulant déjà s’approprier des billets pour cette rencontre.

La Ville de Bathurst doit cette occasion exceptionnelle à la communauté de Renous, près de Miramichi, qui a remporté le concours national annuel d’engagement communautaire à l’endroit du hockey de la célèbre compagnie alimentaire.

En plus de recevoir 250 000$ pour la rénovation de l’aréna Tom Donovan et 10 000$ du fonds de l’Association des joueurs de la LNH pour l’achat d’équipements, le comité de Renous a obtenu le privilège de présenter un match préparatoire du circuit Bettman.

Mais comme ses installations ne répondaient pas aux normes de la LNH, elle s’est alliée un partenaire en la Ville de Bathurst.

«Kraft Hockeyville cherchait l’endroit le plus près de Renous qui pouvait répondre aux standards de la ligue pour un match préparatoire, explique Luc Foulem. Cet accord de leur fournir le Centre régional K.-C.-Irving est le résultat de plusieurs discussions et de visites de nos installations.»

Ce sera la première fois que le Canadien de Montréal évoluera au Nouveau-Brunswick, précise le porte-parole. Il s’agira par contre d’une deuxième visite d’équipes de la LNH en ville, la première ayant été un affrontement entre les Sénateurs d’Ottawa et les Whalers de Hartford, à la fin des années 1990.

«Ce sera un grand moment et nous sommes choyés d’être partenaire de cet événement», a poursuivi le responsable du dossier.

Pour la logistique, il faudra probablement attendre encore quelques semaines avant d’en connaître les détails. Chose certaine, les billets sont gratuits, mais il en est du comité de Renous de déterminer de quelle façon ils seront distribués. Deuxième assurance: il y aura énormément de trafic sur la route 8 entre Renous et Bathurst cette journée-là.

«Les retombées seront extraordinaires pour Bathurst et Renous. Cet événement d’envergure sera présenté sur Sportnet et probablement RDS. Le Canadien est un club, avec Toronto et Boston, ancré dans notre culture et qui va chercher le plus grand nombre de partisans ici. Avoir cette chance de voir le Canadien dans sa cour, c’est monumental. On sent déjà une grande fébrilité depuis l’annonce. C’est tout un exploit que la part du comité de Renous d’avoir gagné ce concours. Nous les félicitons grandement et nous sommes fiers d’être un partenaire», se réjouit Luc Foulem, qui est aussi annonceur maison du Titan.

Évidemment, qui dit Panthers de la Floride dit aussi Roberto Luongo. L’ancien gardien du Titan a récemment annoncé sa retraite du hockey. Des rumeurs courent déjà que quelque chose est en préparation pour célébrer sa longue carrière avant le match face au Canadien.

Là-dessus, Luc Foulem n’a pas voulu se prononcer, rappelant que les détails de cette rencontre seraient dévoilés dans quelques semaines.

«Seule chose que je peux dire, c’est que c’est sur le radar», a-t-il avoué.