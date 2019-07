Tout un départ pour les Journées Hospitalité!

C’était le grand coup d’envoi des Journées Hospitalité, mercredi soir, au centre-ville de Bathurst. Plus de 600 personnes se sont données rendez-vous à la brasserie Au Bootlegger afin de participer à la toute première Fête dans la Rue Main.

Blue Marshall et Blind Jack’s, deux groupes de la région, ont diverti et amusé les festivaliers tout au long de la soirée.

Sur la terrasse au Bootlegger, un bar extérieur fut installé spécialement pour l’événement afin de rassasier les amateurs de bière.

Les brasseries 13 Barrels, Four Rivers et Moosehead se sont également joints aux festivités.

«L’atmosphère était formidable!» s’est exclamé Hillary Whalen.

«Tout le monde était tellement heureux, il y en avait qui dansait dans la rue, d’autres qui socialisaient. C’était une très belle soirée décontractée. J’aimerais que ce genre d’événement ait lieu plus souvent.»

Nicolas Arseneau, le coordinateur étudiant des journées Hospitalité, se réjouit du succès de la fête.

«La soirée s’est vraiment bien déroulée et la participation fut excellente», a-t-il dit.

Kerry Boucher Barnaby, la gérante du Bootlegger, est pleinement d’accord.

«Nous sommes très satisfaits. En effet, le tout a vraiment dépassé nos attentes» , a-t-elle dit.

«Nous n’avons eu aucun problème, même au niveau des déchets; les gens ont vraiment fait attention de laisser la rue propre.»

La gérante se dit même prête à recommencer.

«Nous allons premièrement parler avec les responsables du festival, c’est sûr, mais nous espérons qu’ils nous permettront d’animer la fête à nouveau l’année prochaine.»

Jusqu’à dimanche, une panoplie activités s’offre aux festivaliers.

Parmi les plus attendues: les performances de Suroît, Wilfred Lebouthillier et Divorcees vendredi; le Show & Shine de voitures anciennes samedi matin; et finalement le dernier concert avec Ragland Road 4.0, Haywire et Wild Pitch en soirée.

Pour terminer une semaine chargée, un défilé aura lieu au centre-ville de Bathurst dimanche après-midi, suivi d’une parade de lumières et des feux d’artifices à la tombée de la nuit.