La tournée des cantines – Les GastroGnomes de la capitale

L’Acadie Nouvelle entreprend une tournée des régions acadiennes. Notre objectif? Vous faire découvrir des cantines pour lesquelles nos journalistes ont eu un coup de coeur. Bonne lecture… et bon appétit!

Keith Philippe et Shelley Damron vous attendent tout l’été dans la région de la capitale provinciale à bord de leur camion-resto gastronomique.

Après des années passées en cuisine en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, les copropriétaires du GastroGnomes avaient besoin d’air frais et ont décidé de prendre la route en 2017.

«Nous avons décidé que nous avions été à l’intérieur pendant assez longtemps après 14 ans dans la restauration. La chance d’être à l’extérieur et de pouvoir nous déplacer nous plaisait», raconte M. Philippe.

Cette année, les gnomes ont décidé de se spécialiser dans les tacos et la poutine. Boeuf chipotle, poulet tex-mex ou poisson croustillant, ce ne sont pas les choix qui manquent pour remplir vos tacos ou garnir votre poutine.

La tostada au sanglier sauvage et le bol burrito au maïs et aux fèves noires sont aussi au menu.

Keith et Shelley offrent également de nombreuses options végétaliennes et sans gluten comme le taco à l’ananas, à la noix de coco et à lime avec des fèves noires et du fromage à base de noix de cajou.

Ceux qui ont la dent sucrée voudront assurément terminer leur repas avec la crème glacée maison frite dans un enrobage croustillant au sirop d’érable et à la cannelle.

Incapable de faire un choix entre toutes ces bonnes choses? Le trio de tacos, le plat favori des clients cette saison selon Keith Philippe, vous permet de choisir trois recettes différentes parmi cinq options.

Puisque le gros camion rouge se déplace chaque jour, mieux vaut visiter la page Facebook des GastroGnomes pour savoir où le trouver lorsque la faim vous assaille. Les weekends, vous l’apercevez en général près de l’une des nombreuses microbrasseries de Fredericton.

Si la température le permet, les gnomes espèrent rester ouverts jusqu’à la fin octobre.