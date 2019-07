Le ministre de l’Immigration discute des besoins en main-d’oeuvre au Madawaska

Le ministre fédéral de l’Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, Ahmed Hussen, était de passage jeudi à Edmundston afin de discuter avec plusieurs intervenants du Madawaska des différents programmes d’immigration et des besoins de main-d’œuvre dans le nord-ouest de la province.

Flanqué du député de la région René Arseneault, le représentant libéral de la circonscription torontoise de York-Sud-Weston à la Chambre des communes a multiplié les discussions avec des intervenants issus du domaine des affaires, de l’immigration et du monde municipal.

«Le nord-ouest du Nouveau-Brunswick est un autre exemple d’une région où l’économie se porte bien et où le taux de chômage se situe à un bas niveau. Il manque toutefois des travailleurs pour combler les postes vacants au sein d’entreprises en pleine croissance», a affirmé le ministre à l’issue de sa rencontre tenue au centre-ville d’Edmundston.

«Je connais déjà quelques-uns de ces enjeux et pris des notes durant cette rencontre et suis prêt à retourner à Ottawa afin de regarder de plus près ce qui peut être fait, même si les gens sont généralement heureux des programmes d’immigration qui existe en Atlantique», a ajouté le ministre.

Ahmed Hussen a poursuivi sa visite dans la Ville d’Edmundston en se rendant par la suite dans les nouveaux locaux du Centre de ressources pour nouveaux arrivants du Madawaska, où il a été accueilli par de nombreuses personnes avec lesquelles il a eu des discussions amicales et informelles.

«Les discussions avec le ministre ont été très fructueuses. Il est venu s’enquérir de ce qui fonctionne plus ou moins bien dans les programmes d’immigration et d’emploi et ce qui pourrait être fait pour les améliorer», a indiqué Hector Adégbidi, le président de l’organisme.