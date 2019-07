Roch Voisine de retour à la Foire brayonne 25 années plus tard

Le chanteur Roch Voisine s’apprête à renouer avec ses admirateurs du Nouveau-Brunswick, 25 années après son premier passage remarqué dans le cadre de la Foire brayonne.

L’artiste originaire de Saint-Basile sera la principale tête d’affiche du festival d’été qui se tiendra à Edmundston du 2 au 4 août.

Le spectacle, qui se déroulera le 3 août au Centre Jean-Daigle, s’inscrit dans le cadre d’une tournée acoustique que mène Roch Voisine depuis un an en Europe et au Canada.

Pour l’occasion, le chanteur rendu célèbre grâce à la chanson Hélène sera entouré sur scène de trois musiciens qui l’accompagneront dans cette envolée musicale durant laquelle il promet de livrer plusieurs grands succès de sa carrière.

«Les spectateurs auront droit aux classiques et chansons francophones et anglophones qu’ils connaissent bien, à de nouvelles pièces musicales et à des chansons qui ont été oubliées dans un coin et que je vais revisiter. Ça va donner un concert intime et intéressant», a raconté Roch Voisine lors d’un bref entretien accordé à l’Acadie Nouvelle.

Cette première présence sur scène à Edmundston depuis un passage au Congrès mondial acadien en 2014 est loin de déplaire à ce dernier.

En fait, ce retour aux sources près des siens et son spectacle prévu bientôt lors de la Foire brayonne revêt un cachet particulier pour celui qui mène de front une carrière artistique depuis déjà 1986.

«Offrir un spectacle ici est bien différent. Tu retrouves plein de gens dans la salle que tu connais personnellement. Ça donne un spectacle qui est pas mal plus convivial», a ajouté le chanteur qui avait partagé la scène de la Foire brayonne à l’été 1994 avec des artistes de renom tels que France D’Amour et Éric Lapointe.

Les artistes Marie-Ève Caron et Émilie Landry, deux belles découvertes de la chanson d’ici, précéderont sur scène Roch Voisine lors de cette soirée musicale offerte durant l’édition 2019 de la Foire brayonne.

Le festival, qui est voué avant tout à célébrer la culture brayonne sous toutes ses formes, sera également l’occasion d’apprécier les œuvres musicales et les prestations d’artistes qui se succèderont sur les différents sites de la foire.

Cette liste plutôt bien garnie comprend entre autres Louis Bérubé, Jacobus, Maggie Savoie, Mike Paul, Alexandre Dionne, Isabelle Pelletier et les groupes Qualité Motel, Les Rats d’Swompe et Spoutnique.

Le groupe Spoutnique, une formation musicale à découvrir dans lequel joue notamment Jason Guerrette, profitera de son passage à la 41e Foire brayonne pour procéder au lancement de son 2e album.

Notons que les spectacles majeurs de la Foire, notamment celui de Roch Voisine, pourraient être annulés en raison de la faible vente de billets.

Les responsables de la Foire se réuniront mardi afin d’évaluer la situation et de déterminer si des changements à la programmation s’imposent ou non.