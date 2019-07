Un député veut forcer les grandes industries à payer leur juste part d’impôt

Un député libéral veut obliger les grandes industries à payer leur juste part d’impôt au Nouveau-Brunswick, mais la proposition suscite des craintes dans le milieu des affaires.

La croisade de Gerry Lowe a débuté lorsqu’il était conseiller municipal à Saint-Jean. Il était alors aux premières loges pour constater les sérieux problèmes financiers de la ville portuaire.

À son avis, la situation s’explique en partie par les exonérations fiscales dont bénéficie l’industrie lourde au Nouveau-Brunswick.

«Je pense que certains complexes industriels comme la raffinerie (d’Irving Oil) ne veulent pas payer leur juste part et c’est pour ça que nos taxes sont si élevées (à Saint-Jean)», lance-t-il.

Le député libéral de Saint-Jean-Havre a réussi à faire adopter une motion récemment par une majorité de ses collègues afin que l’Assemblée législative se penche sur la question.

Des audiences publiques auront lieu en septembre et un comité doit présenter ses recommandations à l’Assemblée cet automne.

Au coeur de l’affaire se trouve la question de l’imposition du matériel et de l’outillage. Au Nouveau-Brunswick, le matériel et l’outillage sont exclus du calcul de la valeur des propriétés industrielles, ce qui réduit le montant d’impôt foncier que celles-ci doivent verser aux municipalités et à la province.

Cette façon de faire n’est pas unique au Nouveau-Brunswick, mais elle n’est pas uniforme non plus au pays. C’est ce qui explique notamment que la raffinerie d’Irving Oil à Saint-Jean paie moins d’impôt foncier que les raffineries de l’Alberta.

C’est aussi pour cette raison que l’Hôpital régional de Saint-Jean paie plus d’impôt foncier municipal que la raffinerie.

Gerry Lowe estime que la valeur des scieries est également sous-évaluée dans la province, ce qui a pour effet de réduire leur facture d’impôt foncier.

La proposition de M. Lowe inquiète dans le milieu des affaires qui craint pour la compétitivité du secteur industriel et manufacturier.

«Ça pourrait être difficile pour les entreprises du Nouveau-Brunswick d’être concurrentielles», avance la présidente-directrice générale du Conseil d’entreprises du Nouveau-Brunswick, Adrienne O’Pray.

«Je pense que nous devrions nous inquiéter sérieusement du fait que les entreprises pourraient cesser de faire des investissements en capital dans la province et aller ailleurs.»

M. Lowe assure que ceux qu’il aimerait taxer davantage ont les moyens de payer plus et que son initiative ne vise pas les petites entreprises.

«Personne n’essaie d’imposer des taxes aux petites entreprises ou aux petites industries. Il s’agit de grandes industries qui font clairement beaucoup d’argent. Si vous vérifiez le compte bancaire de certaines personnes, elles gagnent des milliards.»

«Personne n’essaie de nuire à personne. Nous voulons seulement notre juste part.»

Le Parti vert appuie la démarche de Gerry Lowe. Son chef, David Coon, a d’ailleurs déjà déposé un projet de loi qui allait dans le même sens.

«L’industrie lourde doit être taxée adéquatement. Elle ne doit pas recevoir de passe-droit. Elle doit participer comme tout le monde en payant des taxes pour que les municipalités et la province aient des revenus adéquats pour payer pour les services publics», insiste le député vert Kevin Arseneau.

«On demande aux gens de la classe moyenne en descendant de se serrer la ceinture, mais on ne fait pas la même chose pour l’industrie lourde. C’est inacceptable. Tout le monde doit participer à l’économie de la province.»

Irving Oil n’a pas répondu à notre demande de commentaires concernant la proposition de Gerry Lowe.

Une porte-parole de J.D. Irving, qui possède notamment plusieurs scieries dans la province, s’est contentée d’indiquer que l’entreprise avait l’intention de participer aux audiences publiques à Fredericton du 4 au 6 septembre.