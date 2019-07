Une 7e et une 8e baleine noire retrouvées mortes

Les baleines noires sont en voie de disparition. En 2016, on estimait qu'il ne restait qu'environ 450 individus de cette espèce. - Archives

Pêches et Océans Canada confirme avoir découvert deux autres baleines noires. Il s’agit des septièmes et huitièmes morts confirmées de cette espèce en voie de disparition dans les eaux canadiennes cette année.

Lors d’un vol de surveillance aérienne, jeudi, une baleine noire de l’Atlantique Nord morte a été observée à la dérive vers l’ouest des Îles-de-la-Madeleine dans le golfe du Saint-Laurent. Elle a été repérée de nouveau vendredi matin par l’équipage du NGCC LeBlanc. La nécropsie aura lieu à Grand-Étang, au Québec, dimanche.

Vendredi, le MPO a confirmé la mort d’une autre baleine noire, cette fois au large de Glace Bay, en Nouvelle-Écosse.

Le mammifère marin avait été signalé à l’origine le 24 juin par un pêcheur, mais à ce moment-là les navires du MPO n’avaient pas réussi à relocaliser l’animal en vue de confirmer son identité.

Des renseignements supplémentaires reçus par des partenaires externes et transmis vendredi au MPO ont permis de confirmer qu’il s’agissait bien d’une baleine noire de l’Atlantique Nord.

Aucune de ces baleines n’a encore été identifiée individuellement. On ignore encore avec exactitude la date, le lieu et la cause de la mort de ces cétacés.