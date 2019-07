Une maisonnette de lecture libre-service à Edmundston     

La maisonnette de lecture a été installée au Parc Lions d'Edmundston, situé tout près de la Marina Fraser et de la Place de l'Artisan. - Gracieuseté

Une maisonnette de lecture a été installée au parc Lions d’Edmundston, permettant ainsi aux enfants de la région de bouquiner durant la saison estivale dans le décor enchanteur du parc qui longe la rivière Madawaska.

Le projet a été entièrement réalisé par des élèves de 11e et 12e année du cours de finition intérieure de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, en étroite collaboration avec le Salon du livre et la Ville d’Edmundston et l’organisme Place aux compétences.

«L’initiative a d’ailleurs été désignée comme l’un des projets coup de cœur de l’organisme pour l’année 2018-2019, sans compter qu’une deuxième maison semblable est en cours de réalisation», a indiqué Valérie Hachey, la coprésidente du Salon du livre.

La maisonnette, construite sous la gouverne de l’enseignant Stéphane St-Onge, a été présentée et utilisée pour une première fois en avril dernier lors de la tenue du 34e Salon du livre d’Edmundston.

Un premier bac de livres a été déposé plus tôt cette semaine. Les jeunes lecteurs peuvent d’ores et déjà savourer un moment de lecture sur place ou encore apporter leurs bouquins préférés à la maison.

Question de favoriser une plus grande variété d’oeuvres disponibles, les enfants sont invités à apporter et laisser sur place leurs livres usagés qui serviront ultérieurement aux autres jeunes lecteurs intéressés.

«L’on espère qu’il y aura du mouvement dans la maisonnette et que les jeunes enfants pourront faire de belles surprises dans celle-ci», a ajouté Valérie Hachey.