Le Festival de musique baroque de Lamèque, c’est aussi 44 ans de bénévolat

Tous les festivals réussis ont un point commun essentiel. Tous peuvent compter sur des bénévoles très engagés. C’est le cas du Festival international de musique baroque de Lamèque, qui fête cette année son 44e anniversaire.

Claire Noël et Marie-Anne Ferron font partie de ces bénévoles prêts à donner de leur temps. Marie-Anne Ferron donne un coup de main au Festival de musique baroque de Lamèque depuis près de 40 ans.

«C’était beaucoup en raison de la passion de faire connaître notre région. Ce n’est pas seulement à cause de la musique. On voulait rendre service à Mathieu (Mathieu Duguay, le fondateur du festival). À l’époque, il n’était pas reconnu comme il l’est aujourd’hui, mais quand tu vois quelqu’un qui est autant passionné par ce qu’il fait avec des grands rêves, tu as envie de l’aider», dit-elle.

En effet, au départ, personne ne pouvait prédire qu’un festival de musique baroque allait durer pendant aussi longtemps dans la Péninsule acadienne.

«On se disait que si ça dure 5 ans, ça dura 5 ans. Si ça dure 10 ans, ça dura 10 ans. L’année prochaine, on marque le 45e. C’est vraiment quelque chose quand même. Étant donné que ça se passe dans un lieu de culte, c’est tellement apaisant. Tu irais voir un spectacle de musique baroque dans une autre salle, ce ne serait pas la même chose du tout.»

Claire Noël a été une bénévole du festival pendant plusieurs années à compter du milieu des années 1990. Lorsqu’elle a commencé, elle connaissait très peu la musique baroque.

«J’avais déjà entendu du Vivaldi et ainsi de suite, mais je ne pouvais pas dire que j’étais une amatrice de cette musique. Mais une fois que tu vas l’écouter dans l’église Sainte-Cécile à Petite-Rivière-de-l’Île, c’est incroyable. Tu pognes la piqûre facilement. C’est tellement beau.»

Marie-Anne Ferron ignorait également à peu près tout sur cette musique du 16e siècle. Avec les années, elle est devenue une partie intégrante de sa vie et de son noyau familial.

«Émile, mon mari, écoute beaucoup de musique baroque. Notre fille a aussi étudié en musique à l’université. Quand elle était petite, on parle d’il y a une trentaine d’années, et des amies venaient passer la nuit, ça la gênait quand elles se levaient le dimanche matin et de la musique baroque jouait. On avait l’air à du monde pas trop normal. Mais plus tard, elle nous a dit que c’est à cause de ça qu’elle a décidé d’étudier en musique.»

Hébergement

Depuis 1975, plusieurs résidents des îles Lamèque et Miscou ont accueilli chez eux des musiciens du monde entier.

«Ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé et qui ont beaucoup de culture. Ils sont toujours respectueux. Quand on a commencé à le faire il y a 40 ans, on leur donnait le déjeuner, le dîner, le souper et des collations. Ça coûtait cher! Mais le monde appuyait le festival, parce que le monde voulait que ça marche», dit Mme Ferron.

«Toutes les rencontres sont intéressantes. Les gens sont toujours gentils et polis», ajoute Claire Noël.

La question de l’hébergement n’est pas toujours évidente. Beaucoup de citoyens ont accepté d’accueillir des musiciens chez eux à la dernière minute.

Marie-Anne Ferron se souvient notamment de la fois qu’elle était à la recherche d’un logement pour des musiciens qui venaient d’arriver. Alors qu’elle en parlait avec le propriétaire d’un commerce, un client dont cette situation venait d’être portée à son attention, a immédiatement donné les clés d’une roulotte qui se trouvait chez lui.

L’épaule à la roue

Au fil des années, le Festival baroque de Lamèque a beaucoup soutenu du soutien de la communauté. En 2013, l’homme d’affaires Elphège Chiasson a même fait un don de dernière minute de 1200$ pour empêcher la disparition de l’événement, qui cumulait un important déficit de 34 000$.

«Si ç’a fonctionné le Festival baroque, on peut dire un gros merci à la population des îles», lance Mme Noël.

Le Festival international de musique baroque se déroule du 25 au 27 juillet.