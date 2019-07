La diversité de Moncton brille au parc Fairview Knoll

Le parc Fairview Knoll attire des citoyens de plusieurs nationalités et de tous les âges. - Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

C’est l’un des 55 parcs de la ville de Moncton et, pourtant, celui-ci a une atmosphère particulière. Adultes et enfants des différentes communautés de Moncton se retrouvent au parc Fairview Knoll pour partager entre elles.

À l’intersection de la rue Grant et de l’avenue Joyce, dans le nord de Moncton, des cris d’enfants se mêlent aux bruits des jeux d’eau. Le parc Fairview Knoll attire de nombreux parents, enfants et aînés à la recherche d’un lieu de détente.

Si quelques personnes vont profiter des sentiers de la petite forêt pour s’abriter du soleil et que d’autres viennent courir autour de l’étang, c’est le parc de jeux pour enfants qui rencontre le plus grand succès.

Laura Perry y vient fréquemment avec ses trois enfants. L’oeil attentif sur ses filles, elle apprécie particulièrement le mélange des langues.

«Je trouve ça formidable qu’on voit des gens venant de partout. Même chez les plus petits qui ne parlent ni français ni anglais, on les voit communiquer avec les autres enfants en faisant des gestes, ils essaient d’apprendre quelques mots.»

Reginald Richard vient souvent au parc Fairview Knoll pour y trouver de la compagnie. – Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Réginald Richard a le sourire. Il observe les enfants qui s’amusent à remonter la pente du toboggan à l’envers. À 89 ans, il apprécie trouver de la compagnie dans ce parc.

«Depuis que ma femme est décédée, je viens seul dans ce parc. Ici, c’est pratique, je peux me déplacer avec mon déambulateur. J’aime y regarder les gens. Je vois des gens de toutes origines. Moncton se diversifie lentement et c’est très bien comme ça.»

Symbole de la diversité de Moncton

C’est la première visite de Beniti Logo au parc Fairview Knoll. Originaire du Togo, elle est venue ici pour que son fils puisse s’amuser dans les jeux d’eau.

«On faisait le tour du quartier et on a découvert ce parc par hasard. Nous allons revenir plus souvent ici parce que j’aime que mon fils joue avec d’autres enfants.»

David Allen s’occupe de l’entretien des aires de jeux à Moncton. Il explique cette diversité par la proximité du lieu avec l’Université.

«Nous ne sommes pas loin de l’Université de Moncton qui est assez multiculturelle. Cela pourrait être une explication. Le quartier est aussi peut-être plus divers.»

Les installations qui ont fait le succès du parc sont assez récentes. Auparavant, la zone était entièrement boisée et d’après Laura Perry, ce lieu n’était pas aussi attrayant:

«Dans le vieux parc, il n’y avait pas beaucoup de monde. Quand la nuit tombait, tu ne te sentais pas vraiment en sécurité parce qu’il n’y avait personne. Maintenant, c’est toujours fréquenté.»