Ambulances tardives: «Il y a un problème», dit le ministre de la Santé

Les problèmes d’Ambulance NB feront l’objet de discussions entre le ministre Hugh Flemming et Bernard Lord, président de Services de santé Medavie.

En réponse à des questions concernant le mode de déploiement des ambulances et les retards dans des régions rurales, le ministère de la Santé a émis une déclaration du ministre Flemming, mardi en fin d’après-midi.

« À titre de ministre de la Santé, je peux vous dire que ce qui se passe chez Ambulance NB n’est pas passé inaperçu», peut-on y lire.

«Il y a un problème, et je vais rencontrer le PDG Bernard Lord demain (mercredi). Nous agirons ensemble, et non comme des adversaires, dans le but de trouver des solutions.»

Impossible pour l’instant de savoir si cette rencontre était planifiée depuis longtemps ou si elle a été organisée en réaction à de quelconques cas d’ambulances tardives.

Bruce MacFarlane, responsable des communications du ministère de la Santé, explique par contre que la rencontre a été mise sur pied à cause d’une «combinaison [de facteurs]».

Samedi, un homme âgé de 49 ans est décédé d’un arrêt cardiaque à Baie-Sainte-Anne.

L’ambulance, qui est partie de Miramichi, est arrivée 34 minutes après la réception de l’appel, ce qui est bien au-dessus de la norme de 22 minutes imposée par le contrat de Medavie.

Janice Savoie, mairesse de Kedgwick, explique qu’il y a toujours des problèmes de temps de réponse des ambulances dans sa région et qu’elle a déjà reçu des plaintes à ce sujet.

Ces problèmes sont en partie reliés au modèle de déploiement des ambulances, selon elle.

«Avec le système qu’ils ont, les ambulances sont toujours mobiles, et si une ambulance part vers quelque part, ça veut dire qu’il n’y en a pas quelque part d’autre.»

«Il y a des cas isolés où il n’y a pas de service ambulancier même avec le système de réponse rapide», estime-t-elle.

La mairesse affirme cependant que la situation s’est quelque peu améliorée depuis la mise en place d’un service de réponse rapide dans sa région. Ce service de véhicules de soins qui ne s’occupent pas du transfert des patients résulte d’un projet pilote d’Ambulance NB qui a vu le jour en novembre.

Nicole Somers, mairesse de Saint-Quentin, affirme pour sa part que la couverture d’urgence dans sa région s’est améliorée depuis des discussions tenues avec Ambulance NB l’an dernier.

«Il y a toujours des problèmes de main-d’oeuvre, on en manque ici aussi, mais je dois dire que pour des incidents majeurs, on est chanceux parce qu’on a pas eu [de retards d’ambulance] dernièrement.»

Rejoint par l’Acadie Nouvelle en après-midi, le porte-parole de Services de santé Medavie, Chisholm Pothier, défend le service offert par Ambulance NB.

Il explique que le modèle de déploiement dynamique assure une meilleure couverture des régions rurales dans la plupart des cas, et qu’Ambulance NB répond aux normes contractuelles qui l’obligent à répondre aux appels urbains en 9 minutes et aux appels ruraux en 22 minutes dans 90% des cas.

M. Pothier estime que le système de déploiement n’était pas de taille pour répondre au besoin avant l’arrivée de Medavie au gouvernail d’Ambulance NB.

«Il s’agissait de 52 systèmes communautaires distincts… [il y avait] des incohérences dans la qualité des soins à l’échelle de la province et aucune norme de rendement ni aucune obligation en matière de langues officielles.»

Il souligne aussi que Medavie «déploie des efforts considérables» pour combler la pénurie de main-d’oeuvre, mais que cette pénurie affecte aussi d’autres secteurs des services de santé, comme le personnel infirmier et hospitalier, surtout en régions rurales.