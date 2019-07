La tournée des cantines – Cantine du quai de Grande-Anse

NDLR – L’Acadie Nouvelle poursuit sa tournée des régions acadiennes. Notre objectif? Vous faire découvrir des cantines pour lesquelles nos journalistes ont eu un coup de coeur. Bonne lecture… et bon appétit!

Dans la Péninsule acadienne, il y a des cantines pour tous les goûts, mais depuis plusieurs années, l’une des plus populaires est sans doute la Cantine du quai, sur un site enchanteur, à deux pas de la plage de Grande-Anse.

L’Acadie Nouvelle est allée à la rencontre des propriétaires, Caroline et Rémi Thériault, deux jeunes entrepreneurs dans la trentaine.

Après une douzaine d’années à travailler dans l’Ouest canadien, Rémi Thériault avait besoin de changement dans sa vie.

«J’étais en Alberta et j’étais tanné. J’ai lâché ça. Je voulais faire autre chose. Je voulais avoir une entreprise, mais je ne savais pas en quoi exactement. Je ne voulais pas que ce soit en construction, parce que c’est ça que je faisais déjà», dit-il.

Sur la suggestion de Caroline, le couple a commencé à exploiter un petit restaurant dans un centre commercial à Caraquet.

«Comme on a aimé ça, on voulait quelque chose de plus gros et une occasion s’est présentée. On a décidé d’acheter cette cantine.»

La Cantine du quai accueille déjà des clients de la région et des visiteurs de partout depuis 2006, mais lorsque Rémi et Caroline Thériault en ont pris possession il y a deux ans, ils l’ont donné leur propre touche particulière.

Ils tentent de créer des partenariats avec plusieurs entreprises du coin et d’utiliser des produits locaux.

«Je dirais que les guédilles de homard sont notre spécialité. Elles sont faites avec du homard frais, pêché ici dans la baie et transformé dans l’usine les Pêcheries LeBreton, ici à Grande-Anse. Le homard est frais, on donne des portions généreuses et la qualité est bonne. Les gens l’apprécient», dit Caroline.

Au fil des années, la cantine a attiré des clients du monde entier. À preuve, plusieurs ont laissé leur signature sur les murs de la petite terrasse.

«On voit beaucoup de gens. Nos familles et nos amis viennent nous voir ici, parce qu’on est ici chaque jour. Ici, on s’amuse pendant notre travail et ça nous permet de profiter de l’été», ajoute-t-elle.

Au fil des années, la Cantine du quai de Grande-Anse a attiré des clients du monde entier. À preuve, plusieurs ont laissé leur signature sur les murs de la petite terrasse. -Acadie Nouvelle: David Caron