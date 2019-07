NCLEX-RN: les futures infirmières francophones toujours sous la moyenne

Depuis son instauration en 2015, l’examen américain NCLEX-RN cause bien des maux de tête à celles et à ceux qui ont la mauvaise idée de passer l’ultime test en français - Archives

L’examen d’entrée national à la profession infirmière continue de donner du fil à retordre aux diplômées de l’Université de Moncton.

Les futures infirmières ont encore une fois obtenu des résultats sous les moyennes néo-brunswickoise et canadienne l’an dernier.

Selon l’institution acadienne, 64% de ses diplômées en science infirmière ont réussi l’examen NCLEX-RN du premier coup en 2018.

Le taux de réussite à la première tentative au Nouveau-Brunswick en général était de 74,7%. La moyenne canadienne l’an dernier était de 85,6% au premier essai.

Toutes les provinces et territoires canadiens utilisent l’examen NCLEX-RN à l’exception du Québec.

L’examen informatisé importé des États-Unis fait les manchettes dans les communautés francophones en milieu minoritaire depuis son introduction en 2015.

En moyenne, ceux qui décident de passer l’examen en français font toujours moins bien que la moyenne. La traduction de NCLEX-RN, mais surtout le manque de ressources de préparation en français, sont souvent blâmés.

L’an dernier, le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick avait déterminé que l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick avait enfreint la Loi sur les langues officielles en adoptant un examen qui «défavorise nettement les candidats francophones».

Le taux de réussite à la première tentative en français au pays était de 61,4% en 2018, soit 24,2 points de pourcentage en dessous de la moyenne canadienne.

La mauvaise réputation de NCLEX-RN en français amène beaucoup d’étudiantes francophones à passer l’examen en anglais.

Chaque année depuis 2015, de moins en moins de diplômées choisissent de subir l’examen en français.

Selon le Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession infirmière, elles étaient 145 en 2015, mais seulement 57 en 2018.

À l’Université de Moncton, 41% des futures infirmières ont décidé de passer l’examen en anglais lors de leur première tentative l’an dernier.

Le taux de réussite des diplômées de l’U de M en anglais (66%) était supérieur à celui en français (63%).

La présidente de la Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM), Pascale Rioux, déplore le manque de progrès dans ce dossier plus d’un an après le rapport du commissariat aux langues officielles.

«Ça montre encore une fois que les francophones ne sont pas sur le même pied d’égalité que les anglophones.»

Puisque l’examen NCLEX-RN provient des États-Unis, il existe déjà beaucoup de ressources préparatoires en anglais sur le marché.

La Fédération étudiante demande à l’Association des infirmières du Nouveau-Brunswick d’assurer la disponibilité de ressources du même genre en français.

«Il y a beaucoup moins de documents de préparation en français qu’en anglais. Ça saute aux yeux que c’est une inégalité pour les francophones», explique Mme Rioux.

La FÉÉCUM et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick ont intenté une poursuite contre l’Association l’an dernier afin de l’obliger à se conformer à la Loi sur les langues officielles.

L’affaire n’a toujours pas été entendue par un juge et aucune date d’audience n’est prévue.