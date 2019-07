Un homme de la Péninsule sauvagement agressé à Rimouski

Un jeune homme originaire de la Péninsule acadienne qui était de passage dimanche à Rimouski afin d’assister aux Grandes Fêtes Telus a été victime d’une violente agression.

La victime, âgée de 25 ans, déambulait en pleine nuit vers 2h20 sur la rue Saint-Germain Ouest à la hauteur du stationnement de la Place des Vétérans lorsqu’elle a été abordée par cinq individus qui prenaient place à bord d’un véhicule.

Selon la Sûreté du Québec, ces derniers sont sortis du véhicule pour le pourchasser à pied avant de l’agresser physiquement.

L’homme, qui est domicilié dans la région de Shippagan, a subi de graves blessures nécessitant son transfert dans un hôpital de Québec en raison de son état jugé critique.

«Il s’est fait tabasser de façon très solide, à tel point qu’il était à un certain moment entre la vie et la mort et que nous pensions le perdre», a confié le sergent Claude Doiron, porte-parole de la SQ.

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec demande l’aide du public relativement à ces voies de fait graves survenues en toute fin de week-end dans la région du Bas-Saint-Laurent.

«Nous nageons encore en plein mystère, car nous n’avons pas encore pu rencontrer la victime en raison de son état de santé. Grâce à des témoins, nous savons cependant que les agresseurs étaient à bord d’une berline quatre portes de couleur blanche», a précisé l’officier.

Toute personne qui aurait été témoin de cette agression ou qui aurait de l’information pouvant permettre d’identifier ou de transmettre de l’information aux enquêteurs est priée de communiquer en toute confidentialité avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.