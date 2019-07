Des cocktails pour tous les goûts à Grande-Anse

Dans la Péninsule acadienne, il y a des festivals pour tous les goûts. À preuve, le 3e Festival des spiritueux et des cocktails de Grande-Anse battra son plein de vendredi à dimanche.

Les activités se dérouleront principalement au Musée des cultures fondatrices de Grande-Anse.

«C’est un peu moins familial (comme festival), mais tout de même intéressant. Le but est de mettre sur pied un événement qui donne l’occasion aux gens d’apprécier des spiritueux de qualité et des cocktails conçus par des mixologues réputés», explique Josée Boudreau, membre du comité organisateur.

Des alcools locaux fabriqués par la Distillerie Fils du Roy, à Petit-Paquetville, seront offerts, mais également des produits d’un peu partout.

«On veut que les gens voient ça comme une occasion de déguster de bons spiritueux. En même temps, il va y avoir une quantité astronomique de fruits de mer apprêtés par un traiteur. Il va aussi y avoir de la musique d’ambiance.»

Au programme, deux soirées de dégustation menée par Mélanie Gagné, mixologue à l’entreprise québécoise spécialisée Monsieur Cocktail. Les dégustations commencent à 19h et se terminent à 22h, mais cette année, les organisateurs ont trouvé un moyen de prolonger le plaisir. Deux soirées cabarets, qui débutent à 21h, ont été ajoutés à la programmation.

Les billets pour la dégustation et la partie cabaret se vendent à 50$, mais il est possible d’assister seulement à la Soirée cabaret, au coût de 15$.

Des groupes seront présents pour assurer l’ambiance musicale. Lors des dégustations, l’honneur appartient à François Landry et à Jean-Marie «Pit» Benoît. Lors des cabarets, le groupe The Winsors sera présent vendredi et Les Gnous y seront samedi.

Dimanche, l’historien Bernard Thériault présentera une conférence portant sur l’époque de la prohibition et le magouillage à 13h30. À 14h30, Éric Van Hove, fondateur du site Passion Whisky Québec, proposera une session de dégustation de scotch whisky. Les billets sont en vente au coût de 80$ .