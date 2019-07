Moncton, ville inaccessible pour les travailleurs au salaire minimum

Un Monctonien consacrant 30% de son salaire à son logement et payé au minimum ne peut pas payer son loyer, d’après une étude du Centre canadien de politiques alternatives.

Fixé à 11,50$ de l’heure, le salaire minimum au Nouveau-Brunswick ne permet pas se payer un logement à Moncton selon une étude du Centre canadien de politiques alternatives, publié le 18 juillet. Environ 20 000 Néo-Brunswickois sont payés au salaire minimum et travaillent majoritairement dans le tourisme, les hôtels, les restaurants, le commerce de détail.

L’étude se concentre sur les plus grandes municipalités du Canada. Au Nouveau-Brunswick, Moncton et Saint-Jean ont été analysées. Ainsi, un habitant de Moncton payé au salaire minimum devrait travailler 57 heures par semaine pour s’acquitter du loyer d’un appartement avec deux chambres, et 48 heures pour un appartement d’une chambre. Pour Saint-Jean, la situation est moins critique, mais toujours difficile. Un habitant de la municipalité doit travailler 52 heures par semaines pour pouvoir louer un appartement à deux chambres, et 44 heures pour une chambre.

Moncton et Saint-Jean figurent pourtant au bas du classement des villes les plus chères pour les travailleurs payés au salaire minimum (Vancouver et Toronto sont en tête). Au Canada, seules trois municipalités sont accessibles pour les personnes payées au minimum en travaillant 40 heures par semaine: Sherbrooke, Saguenay et Trois-Rivières.

Monica Bourgeois travaille dans un établissement de restauration rapide à Dieppe. Elle partage avec son compagnon un appartement à 975$ par mois à Moncton. «C’est parfois difficile. Nous gagnons chacun environ 500 dollars toutes les deux semaines. En moyenne, je travaille environ 30 heures par semaine et 50% de mon salaire me sert à payer le loyer», explique-t-elle. Une situation d’autant plus compliquée que ses heures travaillées sont flexibles. «Nos horaires ne sont pas garantis. Certains jours, je travaille cinq heures par jour, d’autres, je travaille huit heures. Donc ça peut être difficile», affirme-t-elle.

Trop peu de logements sociaux

Jean-Claude Basque, coordonnateur au Front commun pour la justice sociale au Nouveau-Brunswick. – Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Selon Jean-Claude Basque, coordonnateur au Front commun pour la justice sociale N.-B., l’étude considère que ces personnes travaillent 40 heures par semaine, ce qui n’est pas le cas pour beaucoup: «La majorité des personnes qui sont au salaire minimum ne travaillent pas 40 heures mais en moyenne 37.5 heures. Il y a aussi beaucoup de personnes sous contrat ou à temps partiel, ce qui empire la situation», explique-t-il.

Avec un salaire minimum horaire de 15$ en Alberta, de 14$ en Ontario et 13,85$ en Colombie-Britannique, comment expliquer que le Nouveau-Brunswick fasse partie des provinces au salaire minimum le plus bas? «Dans notre province, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, par exemple, est très active. Elle milite de manière continue pour s’assurer que le salaire minimum reste au plus bas.»

M. Basque est au contraire convaincu qu’un salaire minimum plus élevé aura des avantages. «Je pense que le salaire minimum est un salaire de base. S’ils ont un salaire plus élevé, il sera réinvesti dans l’économie locale, parce que c’est des salaires vraiment de base qui permettent de manger, se vêtir et d’avoir un loyer», analyse-t-il.

Mis à part le salaire minimum, Jean-Claude Basque constate un autre problème qui encourage la précarité: le faible nombre de logements subventionnés. «Il n’y en a pas assez. Donc, certes il faut augmenter le salaire minimum, mais lorsqu’on parle du logement pour les gens à bas revenus, il faut du logement social, où tu ne payes que 30% de ton revenu. Sauf que dans la province, il y a une liste d’attente de 5000 personnes.»

Les gouvernements fédéral et provincial ont mis en place un plan pour accroître les logements sociaux dans le Nouveau-Brunswick. «C’est une bonne initiative, maintenant on va voir comment ça va se traduire dans la réalité», déclare-t-il.