Bathurst: les employés en lock-out manifestent

Les employés administratifs de la Ville de Bathurst ont fait entendre leur mécontentement, jeudi matin. Devant le centre de travaux publics de la ville, une soixantaine de personnes ont bordé le trottoir afin critiquer l’avis de lock-out émis mercredi par la municipalité.

Les travailleurs syndiqués du local 1282 et leurs supporteurs ont formé une ligne de piquetage afin de ralentir les employés cols bleus, qui eux, ont reçu le mandat de continuer leurs activités comme à l’habitude.

«C’est une journée émotive parce que nous sommes tous des amis ici. Nous travaillons tous pour la Ville, les syndiqués, les cols bleus et les policiers», a expliqué Guy DeSilva, président de la Section locale du SCFP.

«Mais jusqu’à présent, je suis content parce que tout le monde se serre les coudes.»

Le président dit avoir deux buts principaux: retourner à la table de négociation et s’entendre sur une augmentation salariale qui reflète la hausse du coût de la vie.

Le lock-out a été décrété après 20 mois de discussions infructueuses.

Les employés sont sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2016.

«Nous avons contacté le maire (Paolo Fongémie) ce matin (jeudi) afin de l’inviter, ainsi que les conseillers, à venir ici nous expliquer qu’est-ce qui se passe et pourquoi nous n’avons pas le droit d’aller travailler», a ajouté M. DeSilva.

«Il a répondu qu’il allait en prendre note.»

Le maire, de son côté, ne croit pas que les négociations devraient se faire sur un trottoir, mais bien dans une salle en présence d’un conciliateur capable de faciliter les échanges entre les deux parties.

«On souhaitait vraiment que l’impasse se règle et nous sommes vraiment déçus que ça n’a pas été le cas», a-t-il partagé. à

«Mais les employés savent pourquoi ils sont en lock-out. Maintenant la balle est dans leur camp.»

Cyndi St Pierre, membre de l’équipe de négociation à la Ville de Bathurst, s’est montrée très satisfaite de la participation en ce premier jour de manifestation, mais également déçue que les choses aient dû en arriver là.

«J’espère que la Ville craindra les répercussions et nous prendra au sérieux», a-t-elle avancé.

M. Fongémie souhaiterait que le syndicat considère les offres proposées le 18 juin et le 18 juillet et qu’il invite ses employés à passer au vote secret.

«Ce sont les citoyens qui payent les salaires des employés. Si une augmentation devait avoir lieu, ce serait les taxes foncières qui seraient affectées.»

Les employés administratifs de la ville de Bathurst sont en lock-out. – Acadie Nouvelle: Allison Roy

Soutien d’un peu partout

Parmi la vague de jaune et noir au centre-ville, jeudi matin, on retrouvait plusieurs membres d’autres syndicats.

«Nous sommes ici pour leur montrer qu’on est avec eux», a noté Gérald LaPointe, membre du syndicat à la fonderie Brunswick.

«Nous, à Belledune, nous avons eu le soutien du SCFP, alors nous avons voulu faire de même.»

Dans les jours à venir, les manifestations pourraient avoir lieu à différents endroits dans la ville.

Un représentant du syndicat informe que ses membres comptent sensibiliser la communauté et faire pression sur le maire afin de permettre un retour au travail le plus tôt possible.

M. Fongémie souligne de son côté que l’impasse est purement professionnelle et que la situation ne reflète pas l’appréciation qu’a la Ville pour ses employés et le travail qu’ils accomplissent.