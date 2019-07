La Foire brayonne déplace ses trois principaux spectacles

La vente de billets n’ayant pas obtenu le succès escompté, le comité organisateur de la Foire brayonne a décidé de présenter ses trois grands spectacles dans de nouveaux sites.

Cette annonce intervient à seulement une semaine de l’ouverture officielle des festivités, prévue vendredi prochain à Edmundston.

Si la nouvelle a de quoi décevoir ceux qui souhaitaient assister aux concerts dans l’enceinte du Centre Jean-Daigle, elle risque d’être plutôt bien accueillie par plusieurs qui craignaient l’annulation pure et simple des principaux spectacles prévus à l’affiche.

«La population a bien répondu à l’appel lancé la semaine dernière par le comité organisateur et au blitz de vente de billets des derniers jours, mais les bénévoles ont tout de même choisi de présenter ces grands spectacles ailleurs», a indiqué Carole Martin, la présidente de la 41e Foire brayonne.

Concrètement, la soirée de musique du vendredi 2 août, devant mettre en vedette Spoutnique, Jacobus et Qualité Motel, sera présentée au Centre des arts, en plein centre-ville d’Edmundston.

Le lendemain, samedi 3 août, la soirée musicale et acoustique ayant comme principale tête d’affiche Roch Voisine aura plutôt lieu à la Salle Léo-Poulin de la Cité des jeunes A.-M.-Sormany.

Il faut noter que les détenteurs de billets du spectacle de Roch Voisine sont invités dès maintenant à échanger leurs billets et à choisir leurs nouveaux sièges.

Pour se faire, les gens peuvent se présenter durant la semaine au bureau d’Événements Edmundston, qui est situé rue de l’Église, ou à la billetterie de la Salle Léo-Poulin le jour du spectacle, à partir de 17h00.

«Ce sera encore plus intime comme spectacle et les gens seront encore plus près de la scène», assure Carole Martin.

Marie-Ève Caron et Émilie Landry vont précéder sur scène le populaire chanteur originaire de Saint-Basile.

Finalement, la soirée de clôture aux accents country-folk prévue le dimanche se tiendra au Casino Grey Rock d’Edmundston.

Louis Bérubé, Mike Paul et le Maggie Savoie Trio se partageront pour l’occasion la scène .

«Pour ce qui est des autres événements qui figurent à l’horaire, il n’y a absolument pas de changement qui ont été apporté. Les spectacles au Parking 2.0 et activités au Carré des métiers d’art ou ailleurs auront lieu aux endroits prévus», a également souligné la présidente des festivités brayonnes.