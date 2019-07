Le coup d’envoi du Tour de l’espoir est donné à Edmundston

L’enthousiasme et la fébrilité étaient bien palpables chez les participants qui prennent part depuis jeudi matin au 9e Tour de l'espoir. (Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Le grand départ de l’édition 2019 du Tour de l’espoir a été donné tôt jeudi matin à Edmundston.

Les 150 cyclistes qui prennent part à l’événement ont entamé leur longue randonnée peu après le lever du soleil, à partir de la Polyvalente Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.

C’est sous un magnifique ciel ensoleillé et un mercure d’à peine 4 °C que ces derniers ont donné leurs premiers coups de pédale et pris la direction de Saint-Quentin, dans le Restigouche-Ouest.

L’enthousiasme et la fébrilité étaient bien palpables chez les participants, au départ de cette longue traversée à vélo qui les attend.

«Du beau temps comme ça et des températures fraîches comme ce matin, c’est idéal comme conditions météorologiques et de départ, même si le reste de la semaine s’annonce beaucoup plus chaud», a indiqué Denise Landry-Nadeau, la coprésidente de ce 9e Tour de l’espoir.

«Il y a une belle ambiance qui règne ici et beaucoup de nouveaux qui prennent part au Tour pour la première fois cette année, ça rend la chose intéressante», a quant à elle affirmé la Dre Carole Williams, qui est aussi coprésidente de l’événement annuel.

Après ce coup d’envoi effectué à Edmundston sur le coup de 6h30, les participants ont également eu l’occasion de traverser les municipalités de Saint-Anne-de-Madawaska, Saint-Léonard et de Kedgwick, où quelques pauses étaient prévues à l’horaire.

La première étape du périple doit prendre fin jeudi soir du côté de Campbellton, alors qu’une nuit de repos des plus méritée attend les cyclistes.

Le périple de plus de 650 kilomètres à vélo, devant se dérouler durant quatre jours, mènera les participants à destination de la Ville de Moncton, complètement à l’autre bout de la province.

Une fois les cyclistes rendus sur place tôt dimanche soir, une fête sera organisée devant l’édifice d’Assomption Vie en l’honneur de ceux auront finalement bouclé le parcours et franchis la ligne d’arrivée.

Au final, les cyclistes auront eu l’occasion de traverser diverses communautés situées dans le Restigouche, la région Chaleur, la Péninsule acadienne, la région de Miramichi et dans le comté de Kent.