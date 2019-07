Mises à pied temporaires chez Groupe Océan de Bas-Caraquet

Le Groupe Océan met à pied temporairement ses 37 employés de ses installations de Bas-Caraquet. L’entreprise a avisé les travailleurs par l’entremise d’une lettre, mardi.

Cette décision sera mis en place le mardi 27 août. Pour l’instant, il a été impossible de savoir si cette pause forcée serait prolongée.

«On se doutait que ça allait arriver, a commenté à l’Acadie Nouvelle un employé qui désire garder l’anonymat. Surtout avec ce que l’on voyait dans les journaux et que le gouvernement ne voulait pas financer la rampe de halage. Je ne pense pas que ça va réouvrir et nous sommes plusieurs à penser ça.»

Le Groupe Océan termine actuellement une cale sèche à Bas-Caraquet, laquelle devrait être mise à l’eau en août.

Ce travailleur avoue être déçu de perdre un bon emploi avec de bons salaires et de bonnes conditions à proximité de chez lui.

«Si le gouvernement disait oui pour la rampe, elle ne serait pas prête avant le printemps 2021. On ne va pas s’asseoir et attendre. Personne ne va se fier à une réouverture», ajoute notre intervenant qui avait déjà prévu le coup et qui s’est trouvé un emploi ailleurs lorsqu’il obtiendra officiellement sa mise à pied.

Le Groupe Océan a récemment fait savoir que sans contrat, il envisageait cette possibilité à Bas-Caraquet après la construction en cours de la cale sèche.

La compagnie basée à Québec demande au gouvernement provincial de financer une nouvelle rampe de halage d’une capacité maximale de 600 tonnes, comme il était prévu lors de son arrivée dans la région en 2014.

Les derniers développements seraient directement liés à l’absence de cet équipement majeur.

Les employés touchés par ces mises à pied sont des soudeurs, des mécaniciens, des magasiniers et des postes administratifs.

Plus de détails à venir.