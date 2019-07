Moncton, au premier rang de la criminalité en Atlantique

Selon Statistique Canada, Moncton occupait, en 2018, le 7e rang parmi les villes au taux de criminalité le plus élevé du pays. Un taux qui a bondi de 15% par rapport à l’année précédente.

Les crimes déclarés à la police ont augmenté de 2% dans tout le Canada en 2018.

Au Nouveau-Brunswick, on constate une augmentation de 4%, contre une hausse de 17% pour l’Île-du-Prince-Édouard et une baisse de 2% pour la Nouvelle-Écosse.

Pour Hesam Seyyed Esfahani, professeur de criminologie à l’Université de Moncton, il faut relativiser ces statistiques.

«On ne parle ici que des crimes déclarés à la police. Ce n’est pas la criminalité réelle. Ce n’est qu’un indice et ça ne veut pas forcément dire que Moncton est plus dangereuse que Halifax», explique-t-il.

L’indice de gravité de la criminalité (IGC) utilisé par Statistique Canada prend en compte le nombre d’affaires criminelles et leur nature, pour ne pas mettre sur le même plan un homicide et un vol à l’étalage.

En 2018, l’IGC de Moncton était de 99,7. Il s’élevait à 75 pour l’ensemble Canada. Un chiffre qu’il faut mettre en perspective avec le passé d’après le spécialiste.

«Avant 2006, par exemple, les taux d’IGC au Canada étaient tous supérieurs à 100, donc supérieurs au taux de Moncton en 2018. Donc, certes, c’est un taux préoccupant pour Moncton, mais il faut les analyser avec distance», argumente-t-il.

Hesam Seyyed Esfahani, professeur de criminologie à l’Université de Moncton. – Acadie Nouvelle: Édouard Merlo

Parmi les crimes en augmentation à Moncton figure la fraude, c’est-à-dire les arnaques au téléphone ou sur internet pour extorquer de l’argent. Le nombre d’affaires liées à la fraude a triplé à Moncton, passant de 453 cas en 2016 à 1366 en 2018.

Pour Hesam Seyyed Esfahani, Moncton est devenu un territoire favorable aux fraudeurs. «Avec l’augmentation de la population, les criminels ont plus de victimes potentielles, donc ils se concentrent sur ce territoire», explique-t-il.

Le chômage et l’éducation

Mais plus que la simple fraude, le professeur analyse la situation plus largement.

«En général tous les types de crime sont en augmentation par rapport à l’année dernière, partout au Canada. Donc il faudrait peut-être une politique fédérale sur la prévention de la violence. Il faut regarder aussi le chômage, l’éducation, la qualité des services sociaux pour comprendre cette situation», affirme-t-il.

Charles Léger, conseiller municipal à Moncton et président de l’autorité policière régionale de Codiac, se dit «préoccupé» par ces chiffres. Il prend l’exemple de la ville de Québec qui a l’un des IGC les plus bas du Canada.

«Le gouvernement du Québec est beaucoup plus impliquée à résoudre les problèmes de la ville de Québec et des autres municipalités. Je ne vois pas cette volonté ici, au Nouveau-Brunswick», se désole-t-il.

Le conseiller municipal considère que pour lutter contre la criminalité, il faut améliorer l’accès aux soins en santé mentale et au logement abordable.

«Mais ce sont les responsabilités du gouvernement provincial. Lorsqu’on soulève des problèmes de ce genre, ils nous disent de les arranger par nous-mêmes. Moi ce que j’aimerais voir c’est un meilleur dialogue, une meilleure entente entre notre province et les municipalités. On est toujours en train d’entendre qu’il va y avoir de l’argent, mais on passe notre temps à attendre. Je les appelle à nous aider», plaide-t-il.