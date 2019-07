Une «marais des idées» au phare de Miscou

Sandra Le Couteur chante dans son phare mythique qu’on peut voir Miscou et mourir. Son fils Valéry Robichaud ajoute qu’on peut aussi y discuter des grands enjeux politiques de l’Acadie et du monde. C’est pourquoi il a lancé la «marée des idées», un nouvel événement qui risque de faire des vagues.

Cette rencontre est prévue le lundi 29 juillet, à compter de 20h, à l’intérieur du célèbre guide maritime de bois, là où même les oiseaux virent de bord.

Sauf que là, les oiseaux seront peut-être intéressés de se percher sur un fil et entendre pendant deux heures les discussions qui promettent d’être instructives et animées avant de rebrousser chemin…

«On ne sait pas où on s’en va, mais on sait ce que nous ne voulons pas, c’est-à-dire une sorte de soirée-conférence dans un espace stérile», claironne Valéry Robichaud, l’instigateur, l’animateur et le modérateur de cette soirée spéciale incluse dans la programmation de «Voir Miscou et mourir».

Trois invités viendront alimenter la discussion, à travers trois chantiers d’échanges. Nancy Juneau, du regroupement Imaginons la Péninsule autrement, réfléchira sur la proximité du pouvoir et de la mobilisation communautaire. Alain Deneault, spécialiste en économie, suivra an parlant du financement des grandes missions de l’État face à la baisse de revenus publics et à la diminution de la population contribuable. Enfin, le sociologue Joseph-Yves Thériault parlera des grands enjeux du XXIe siècle.

Cette soirée politique est également apolitique, précise son organisateur. Il assure que le public – le nombre de places est limité, compte tenu de la grandeur de la salle intérieure du phare de Miscou – pourra participer.

«Nous allons les interpeller, leur poser des questions. Nous voulons des discussions animées, mais productives, en arrimant les qualités de chacune de nos personnes invitées. Le but n’est pas de débattre, mais de réfléchir», indique-t-il.

Au départ, M. Robichaud cherchait une formule qui diversifierait la programmation de «Voir Miscou et mourir». De retour de Montréal dans la Péninsule acadienne depuis un an, il a constaté une érosion des espaces de démocratie dans la société. Il prend pour exemple l’abolition des commissions scolaires au Québec, ou encore les changements apportés dans les Centres locaux de santé communautaire (CLSC). Il craint que ce mouvement atteigne le Nouveau-Brunswick et spécialement l’Acadie.

«Nous voulons donner aux gens présents une boîte à outils dont ils pourront se servir par la suite. On est choyé, nous sommes en année électorale. Peut-être y dénicherons-nous des constats et des recommandations? On ne le sait pas encore, mais cette soirée est déjà un succès parce qu’on en parle beaucoup et que je sens un réel intérêt. Qu’on puisse faire ça à Miscou et y attirer des gens aussi renommés sont déjà des tours de force. Pour moi, c’est déjà une belle aventure. Si l’appétit est là, on va en faire d’autres, c’est certain», croit-il.

Le coût d’entrée a été fixé à 20$ par personne.