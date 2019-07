Vague de chaleur intense sur le Nouveau-Brunswick

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour le Nouveau-Brunswick, à l’exception des régions du Madawaska et du Restigouche.

Des températures maximales de 30 degrés Celsius combinées à des températures minimales nocturnes de près de 18 degrés Celsius sont prévues pour les prochains 3 à 5 jours.

Une masse d’air chaud et de plus en plus humide s’installe sur les Maritimes aujourd’hui et demeurera en place jusqu’au milieu de la semaine prochaine.

Les températures maximales samedi et dimanche devraient varier de 27 à 29 degrés pour la majeure partie du Nouveau-Brunswick, et dans les secteurs du sud-ouest et de l’est du Nouveau-Brunswick, elles atteindront ou dépasseront possiblement 30 degrés.

Les secteurs côtiers pourraient rester un peu plus au frais grâce à une brise de mer. Les températures nocturnes vendredi soir jusqu’à dimanche devraient varier de 17 à 20 degrés, ce qui donnera peu de répit de la chaleur. Toutefois, l’indice humidex devrait demeurer en dessous ou près de 35 au cours de la fin de semaine.

Il est probable que la chaleur persistera jusqu’au milieu de la semaine prochaine et que le taux d’humidité augmentera mardi et mercredi, ce qui pourrait faire grimper l’indice humidex à plus de 36.

Environnement Canada rappelle aux gens de boire beaucoup d’eau, même avant de ressentir la soif, et restez au frais.

Réduisez vos risques liés à la chaleur. Organisez vos activités extérieures pendant les heures les plus fraîches de la journée.

Un avertissement de chaleur est émis lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l’épuisement dû à la chaleur.