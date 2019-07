Arrivée du Tour de l’espoir: de l’émotion à Moncton

La ligne d’arrivée du Tour de l’espoir, sur la rue Main de Moncton, a été franchie par un peloton de cyclistes éreintés mais souriants, dimanche.

Leur effort colossal – 650 km de vélo en quatre jours – a permis à la campagne de financement de l’Arbre de l’espoir de récolter 340 740,99$ afin de financer la recherche sur le cancer.

Il s’agit d’une nette amélioration par rapport à la récolte de 2018, qui était d’environ 300 000$.

À l’arrivée, l’heure était à l’émotion. Bon nombre des cyclistes ont des proches qui sont atteints du cancer ou qui en sont décédés.

Pour Yves et Manon Levasseur, c’est le fait de penser à la cause qui donne la force de pédaler dans les moments les plus difficiles du Tour.

«Ma mère est décédée du cancer il y a 8 ans. Le père de mes amis est atteint du cancer aussi, il est sur ses derniers bouts», confie Manon.

Elle ajoute que les personnes atteintes du cancer n’ont souvent pas la possibilité d’accomplir ce qu’ils ont fait. Ils pédalent donc en leur honneur.

«C’est plus dur pour eux que ce l’est pour nous. [La fatigue] est temporaire», tranche Yves.

Yves et Manon Levasseur, d’Edmundston. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Marie-Josée Cormier, de Bathurst. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Dany Benoît, de Moncton. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Invariablement, les cyclistes ressentent le plus d’émotions fortes à l’arrivée. C’est à ce moment qu’une foule de gens regroupés sur les trottoirs de la place Assomption les accueillent à grands coups d’applaudissement pour leur périple.

«On est pompés, on ne sent plus les jambes fatiguées», dit Manon.

Yves souligne par contre que l’accueil était tout aussi chaleureux dans les autres villes et villages du trajet.

L’arrivée était aussi un moment fort pour Dany Benoît, qui en est pourtant à son cinquième Tour.

«Quand on descend la rue Champlain et qu’on aperçoit l’édifice de l’Assomption, ça donne de l’adrénaline et il y a beaucoup d’émotion. On sait pourquoi on fait ça, et pour ceux qui le font pour la première fois, ils ont souvent les larmes aux yeux», dit celui qui était chef de l’encadrement et de la sécurité tout au long du périple.

«C’est près de mon coeur, j’ai plein d’amis et de famille qui ont eu le cancer, donc c’est quelque chose que j’appuie.»

Idem du côté de Marie-Josée Cormier, qui en est à son sixième Tour de l’espoir.

«Je pédalais cette année pour une de mes tantes qui est décédée d’un cancer cette année», dit-elle, l’émotion dans la voix.

«Pendant les six années que j’ai fait le Tour, c’est cela qui me motive dans les moments difficiles. On pense aux gens qui sont malades et on continue à pédaler.»

Les quelque 150 cyclistes se sont arrêtés dans plusieurs villes et villages de la province depuis leur départ d’Edmundston, jeudi dernier.

Malgré quelques blessures en cours de route et une chaleur frappante, l’atmosphère était à la fête lorsqu’est venu le temps de s’arrêter.