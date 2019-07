Festival ImaginAIR: des animaux qui flottent dans le ciel de Dieppe

Voilà trois jours que le ciel clair du parc Dover, à Dieppe, est parsemé de personnages et d’animaux qui flottent au gré du vent. Le festival ImaginAIR, anciennement connu sous le nom du Festival du cerf-volant de Dieppe, avait aussi à son programme des jeux de cirque, des casse-croûte et des marchands.

Pour les fans de cerfs-volants les plus agressifs, on y retrouvait des combats de rokkaku, un art japonais de lutte à cerfs-volants où on vise à ce que l’engin de l’adversaire s’écrase.

Des jeunes ont également pu y participer à des ateliers de cirque et de fabrication de cerfs-volants.

Le festival a pris fin dimanche sous un soleil éclatant.