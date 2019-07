Les alliés oubliés de l’Acadie

En bordure de la rivière Petitcodiac à Memramcook, dimanche, se tenait une cérémonie qui sort de l’ordinaire.

Il s’agissait d’une cérémonie de couverture autochtone. On y vise à illustrer les peuples autochtones dans l’histoire.

Cette cérémonie donne un contexte important pour la compréhension de la culture autochtone et des torts qui ont été faits à cette communauté, selon l’une des animatrices, Tina Ruest.

«Il faut qu’il y ait une compréhension et une communication entre les communautés pour qu’il y ait réconciliation», dit-elle.

L’animatrice estime que certains préjugés envers les personnes d’ascendance autochtone peuvent être corrigés si les jeunes en apprennent davantage sur la culture autochtone.

Selon elle, l’apprentissage de cette culture permet de dissiper certains préjugés et de comprendre pourquoi les peuples autochtones revendiquent des terres et un droit à la pêche et à la chasse.

«Leur territoire était leur nourriture, leurs vêtements et leur maison, et tout à coup, on leur a enlevés des territoires et tous les traités signés n’ont pas été respectés. On peut comprendre la rage, mais aussi le désir de s’affirmer, de débattre et de défendre ses droits.

Ce combat n’est pas étranger aux francophones en milieu minoritaire, mais cela ne veut pas dire que l’on a une meilleure compréhension des enjeux autochtones, estime Tina Ruest.

«On a une complicité vécue, mais même si on a cette complicité, on a tout de même fait l’erreur de les repousser et de les mettre à l’écart dans des réserves. L’erreur se reproduit constamment dans l’histoire, mais là, on ne veut plus que ça se reproduise.

Cette attitude sera de mise dans l’avenir, selon elle, puisque le Canada est aussi terre d’accueil pour une multitude de gens issus de cultures différentes.

«On doit comprendre que nous, on l’a fait également.»

La chapelle Sainte-Anne de Beaumont, à Memramcook, témoigne de l’entraide entre les Acadiens et les Mi’kmaq. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Deux pratiques, une spiritualité

Jean Nye, de la région de Memramcook, a participé aux cérémonies religieuses de la fête de Sainte-Anne. Elle pratique à la fois le catholicisme et la spiritualité autochtone. Elle n’éprouve aucun conflit à mêler ses croyances ancestrales avec la religion du colonisateur.

Elle raconte qu’en grandissant, elle apprenait des concepts moraux de sa famille sans qu’ils ne soient associés à la religion ou à ses croyances ancestrales. Ses parents et ses grand-parents ont toujours été catholiques, mais son grand-père pratiquait ses croyances ancestrales en secret.

«Si on distille la religion à ses concepts primaires, si on enlève toutes les choses qui ont été faites au nom de la religion, on voit qu’il y a très peu de différence entre les deux pratiques.»

Bon nombre de ses ancêtres sont enterrés dans le cimetière de la chapelle Sainte-Anne de Beaumont, aux côtés d’autant d’Acadiens.

Cette chapelle représente la coopération entre Acadiens et autochtones, selon elle.

«Quand les Acadiens étaient en train d’être déportés, les Acadiens de cette région sont venus ici pour vivre avec les micmacs dans les bois au lieu d’être expulsés de leurs terres. Les Acadiens savaient comment utiliser la terre sans en abuser et ça a bien fonctionné chez les micmacs. Ils étaient accueillants.»