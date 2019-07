Futur camping à Shediac: le promoteur obtient un autre délai

Le conseil municipal de Shediac accorde trois autres années à la paroisse anglicane de la localité pour entamer la construction d’un terrain de camping près de la plage Parlee. Il a cependant refusé d’éliminer une condition qui forcera le promoteur à installer une butte de terre de cinq pieds entre son terrain et celui des voisins.

Une trentaine d’opposants, la majorité portant des chandails sur lesquels était écrite en rouge «Sauvegardez vos plages», ont assisté à la réunion municipale de lundi soir à Shediac. Quand les conseillers ont voté pour prolonger de trois ans le délai pour commencer les travaux, ils se sont levés et ont dit en unisson «we will save our shores, nous allons sauvegarder nos plages», avant de quitter la salle.

Le dossier du «mégacamping» de Shediac a pris un tournant inattendu, le mois dernier, quand les promoteurs ont dévoilé sans préavis lors d’une audience publique à Shediac une réduction du nombre d’emplacements de 550 à 111.

Même avec l’élimination de 80% des lots de camping, les membres du Comité Red Dots, groupe du voisinage qui milite contre le projet depuis ses débuts en 2014, restent sur leurs gardes.

Le porte-parole du comité, Tim Borlase, a mentionné à l’Acadie Nouvelle que son équipe a demandé à quatre reprises de rencontrer les promoteurs afin de discuter des nouveaux plans. La paroisse anglicane aurait enfin accepté de les rencontrer, mais seulement après la réunion du conseil municipal de lundi soir.

«Pour nous, la question est toujours: c’est quoi exactement, le projet? Ils doivent nous expliquer exactement ce qu’ils proposent avec leurs 111 lots. Je pense que c’est juste raisonnable d’avoir un dialogue avec eux sur leurs intentions.»

Il ajoute que la municipalité n’a pas modifié le passage de la modification de zonage originale selon laquelle le terrain aux intersections des chemins Parlee Beach et Pointe-du-Chêne a été annexé à la ville «dans le but d’aménager un terrain de camping d’environ 650 sites».

Il craint que cela ouvre la porte à la possibilité d’un agrandissement du projet.

Une butte de terre de cinq pieds

Les promoteurs du camping de Shediac ont demandé en mai à la municipalité de ne pas les obliger à installer une clôture «au-dessus d’une berme (butte de terre) de 4 à 5 pieds» le long des résidences du chemin Pointe-du-Chêne. Ils affirment qu’une telle condition pourrait forcer une coupe inutile d’arbres dans le secteur.

Le conseiller Gilles Brine a souligné que 15 de 16 voisins consultés se sont opposés à l’élimination de la «berme». Il ne pouvait donc pas voter pour l’éliminer du camping, et ce, même s’il n’était pas d’accord personnellement.

«Je préfère qu’il y ait une clôture avec des arbres, puis qu’on ne coupe pas et qu’on ne mette pas de berme. Mais des résidants de la municipalité de Shediac ont dit à grande majorité qu’ils veulent garder la berme.»

Tous les conseillers sauf un ont voté pour maintenir l’installation d’une berme comme condition au projet.

Dans la demande de modification de zonage originale, en 2014, l’une des conditions imposées par la Ville était que les débuts des travaux aient lieu en deux ans. Cet échéancier écoulé, la paroisse anglicane a demandé une extension de trois années, en 2016, ce qui a été accordé. Cette nouvelle date limite était le 9 septembre de cette année. Elle a été remise à l’automne 2022.