Edmundston s’apprête à vibrer au rythme de la 41e Foire brayonne

Les organisateurs de la Foire brayonne 2019 sont déjà fin prêts à lancer les célébrations du plus important événement culturel et familial à se dérouler dans la région du Madawaska.

La mascotte Typique, les bénévoles, ainsi qu’une pléiade d’artistes et d’artisans d’ici et d’ailleurs accueilleront dès vendredi les visiteurs qui se joindront à cette grande fête de la culture brayonne qui est célébrée depuis 1979.

Trois jours d’événements et d’activités de toutes sortes sont prévus à l’horaire des festivités qui se vont se dérouler sur différents sites jusqu’à dimanche soir.

L’ouverture officielle de la 41e Foire brayonne aura lieu vendredi midi, à la Place de l’hôtel-de-ville d’Edmundston.

L’animation de la cérémonie sera entre autres assurée par Albert Belzile, à qui l’on doit la chanson thème du festival. L’événement sera agrémenté par la tenue d’un concours de cuisson de ployes, le met emblématique de la république du Madawaska et de ses résidents brayons.

La Foire brayonne est certes reconnue pour ses spectacles majeurs, son party du parking ainsi que les multiples présences de Typique un peu partout sur les lieux des festivités.

La sympathique mascotte sera bien évidemment des célébrations ce week-end, tout comme les artistes et groupes Roch Voisine, Louis Bérubé, Jacobus, Qualité Motel, Spoutnique et plusieurs autres.

Un survol de la programmation permet néanmoins de constater que le festival offrira aux visiteurs et aux «foireux» de la place une panoplie de choses à faire, peu importe l’âge et les goûts personnels de tous et chacun.

Ainsi, à l’image de la Foire qui se veut réinventée en 2019, l’incontournable party du parking cèdera son nom et son emplacement habituel au Parking 2.0.

Sous un chapiteau situé à l’extérieur de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, des artistes de la chanson et DJ animeront la foule de 17h jusqu’au petit matin.

Au même endroit et aux mêmes heures, le Repère atypique sera l’occasion pour les visiteurs de savourer une bière ou un verre de vin dans une ambiance décontractée et de découvrir quelques secrets de fabrication de ces produits.

Au parc de Petit-Sault, les artisans accueilleront les festivaliers au nouveau Carré des métiers d’art avec leurs créations originales. Musique, improvisation, danse et contes traditionnels innus seront aussi au menu.

Non loin, au parc Lion, jeunes et moins jeunes pourront se donner rendez-vous au Village de la famille. Divers jeux, ateliers de création et autres activités du genre auront lieu sur place.

Diverses activités hors sites figurent également à la programmation.

Avant même l’ouverture officielle de l’événement, des concerts d’orgues sont ainsi prévus à la cathédrale de l’Immaculée-Conception mercredi et jeudi soir. La traditionnelle messe brayonne sera quant à elle célébrée dimanche matin.

Samedi, à la Place de l’hôtel de ville, la Course de bébés à quatre pattes sera de retour à la demande générale.

Le même jour, le Palladium du quartier Saint-Jacques sera l’hôte du Défi pompier jeunesse et de l’activité Chien de travail en action, où des bêtes dédiées à la recherche et aux sauvetages feront la démonstration de leurs grandes habilités.