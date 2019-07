Bathurst: un chien abandonné dans une voiture surchauffée

À Bathurst, un chien a été retrouvé dans une voiture, mercredi après-midi, alors que la température ressentie équivalait à 37 degrés Celsius.

L’incident est survenu vers 13h dans le stationnement du Walmart.

Après avoir reçu un signalement, les agents de contrôle des animaux et la force policière de Bathurst n’ont pas tardé à arriver sur place, mais selon un témoin l’animal serait resté enfermé dans le véhicule pendant au moins trente minutes avant que la propriétaire soit alertée.

Une représentante du service de contrôle des animaux confirme, malgré tout, que le chien s’en est bien sorti.

«On ne peut pas partager d’informations spécifiques, maintient-elle, mais on peut dire que les vitres de la voiture n’ont pas dû être cassées.»

Le fait que les agents ne soient pas intervenus par la force soulève des frustrations sur les réseaux sociaux.

Danie Degrace, porte-parole de la SPCA, rappelle qu’il y a un protocole à suivre lors de ce genre de situation.

«Premièrement, nous évaluons la situation. Est-ce que les vitres sont ouvertes ou fermées? Deuxièmement, nous examinons l’état de l’animal. Est-ce qu’il est en détresse? Et finalement on tente de découvrir à qui appartient le véhicule. Bien sûr, si nous ne pouvons pas trouver le propriétaire, les policiers peuvent briser la vitre pour donner des soins à l’animal, mais il faut toutefois que les deux parties (policier et agent de contrôle,) soient d’accord.»

Mme Degrace note aussi que, dépendamment des circonstances, un propriétaire qui laisse un chien ou tout autre animal de compagnie dans un véhicule peut recevoir un avertissement, une contravention ou même être accusé de cruauté.

On ne précise pas quelle a été la conséquence mercredi.

La SPCA invite la communauté à communiquer avec le centre de contrôle des animaux au 544-6452 en cas d’urgence.