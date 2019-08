Une librairie d’occasion voit le jour à Bathurst

Bill Stack est né à Montréal en 1947. À l’aube de ses 18 ans, il fait sa valise et prend le train vers l’Ontario, où il découvre une passion pour la lecture.

Il y a deux ans, M. Stack a emménagé à Bathurst avec sa collection de romans appartenant à sa première librairie d’occasion. C’est sur la rue McDonald, qu’il a entamé sa nouvelle aventure, au début juillet.

À l’intérieur de la boutique, la plupart des livres sont soigneusement rangés dans de grands contenants boisés. Une odeur de cèdre flotte dans l’air.

Le propriétaire explique que le nom, Grenville’s Books & Art, est inspiré d’un ami cher.

En cheminant vers la vitrine avant, M. Stack montre du doigt la section réservée aux auteurs des Maritimes et du Canada.

«Moi, j’adore l’écriture des années 1920 à Paris, mais j’apprécie aussi les livres d’inspiration et ceux qui se lisent facilement», partage-t-il.

Les romans de langue française, eux, se trouvent majoritairement sur le mur arrière.

«Je crois fortement que plus c’est pratique pour les clients, plus ils auront envie de revenir.»

– Acadie Nouvelle: Allison Roy

La librairie compte actuellement près de 1000 titres, mais M. Stack espère agrandir son volume à mesure que sa clientèle s’étendra.

«Je suis très difficile!» avoue-t-il en riant.

«Je suis prêt à acheter les livres de mes clients, mais je n’accepte rien qui est endommagé. Souvent, les gens me demandent si je veux bien les débarrasser, mais je les encourage toujours de jeter un coup d’oeil à mon matériel avant d’amener quoi que ce soit.»

Selon lui, c’est une question de variété et qualité, non de quantité.

M. Stack n’a pas terminé de tout aménagé sa boutique. Bien qu’elle soit en ouverte depuis plus d’un mois, le panneau «Grenville’s Books & Art», a été posé il y a moins d’une semaine.

«Je suis en train de faire les démarches pour avoir un ordinateur qui me permettra de rechercher les livres particuliers que me demandent mes clients», explique-t-il.

«Je sens aussi le besoin d’avoir une machine à débit, alors je vais bientôt en commander une.»

La boutique est située au 481 rue Macdonald à Bathurst, près du Tim Horton sur l’Avenue St-Pierre.